Лучанин просить освітлити усі пішохідні переходи міста
Сьогодні, 04:23
Містяни просять належно освітлити наявні в Луцьку пішохідні переходи.
Таку пропозицію подав у формі петиції Олександр Римарук. Повідомляють Волинські новини.
Як зазначив чоловік, на сьогоднішній день у Луцьку, як і загалом у країні, стається велика кількість ДТП за участю пішоходів, зокрема й на пішохідних переходах.
«На жаль, часто ДТП стають наслідком того, що на пішохідні переходи люди виходять швидко, не впевнившись у відсутності загрози. Найчастіше це діти», – вказав Олександр Римарук.
Він акцентував, що кожен пішохідний перехід у Луцьку необхідно освітлити, «оскільки при зустрічному освітленні в нічний та ранковий час пішоходів практично не видно».
«Як зразок прошу взяти освітлення переходів у селі Княгининок, де видно не лише сам перехід, а й підхід до нього, що дає можливість водію попередньо побачити людей, які направляються до переходів. Не потрібно витрачатись на лежачі поліцейські, які будуть створювати додаткові затори, достатньо гарну видимість», – зауважив лучанин.
І додав, що особливу увагу варто звернути на пішохідні переходи на вулицях Грушевського та Львівській.
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Таку пропозицію подав у формі петиції Олександр Римарук. Повідомляють Волинські новини.
Як зазначив чоловік, на сьогоднішній день у Луцьку, як і загалом у країні, стається велика кількість ДТП за участю пішоходів, зокрема й на пішохідних переходах.
«На жаль, часто ДТП стають наслідком того, що на пішохідні переходи люди виходять швидко, не впевнившись у відсутності загрози. Найчастіше це діти», – вказав Олександр Римарук.
Він акцентував, що кожен пішохідний перехід у Луцьку необхідно освітлити, «оскільки при зустрічному освітленні в нічний та ранковий час пішоходів практично не видно».
«Як зразок прошу взяти освітлення переходів у селі Княгининок, де видно не лише сам перехід, а й підхід до нього, що дає можливість водію попередньо побачити людей, які направляються до переходів. Не потрібно витрачатись на лежачі поліцейські, які будуть створювати додаткові затори, достатньо гарну видимість», – зауважив лучанин.
І додав, що особливу увагу варто звернути на пішохідні переходи на вулицях Грушевського та Львівській.
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