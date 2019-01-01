Курс валют у Луцьку на 14 грудня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,32, а продаж – 23,48.
Євро при купівлі становить – 25,96, продажу – 26.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.030, продаж – 6.193.
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Євро при купівлі становить – 25,96, продажу – 26.10.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.030, продаж – 6.193.
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