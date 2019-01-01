На Волині школяр «обчистив» сільський магазин





Інцидент стався у Горохівському районі, - пише газета



Так, у Мирненській ЗОШ І-ІІІ ступеня невідомий пошкодив у навчальному закладі замки дверей і проник у шкільну їдальню. Злодій продуктів не брав, проте натрапив на 202 гривні.



А через три дні злодій, пошкодивши пластикове вікно, вліз у магазин навпроти навчального закладу: взяв 100 гривень, які були біля касового апарату, з холодильної вітрини, яку розбив, взяв три пляшки горілки і шість пляшок пива.



Горохівські поліцейські особу нічного злодія до бару встановили швидко. За попередньою інформацією, ним виявився 12-річний хлопець.



Деталі факту і причини, що підштовхнули неповнолітнього до скоєння злочину, теж встановлюють правоохоронці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 12-річний хлопець обікрав магазин.Інцидент стався у Горохівському районі, - пише газета Волинь-нова Так, у Мирненській ЗОШ І-ІІІ ступеня невідомий пошкодив у навчальному закладі замки дверей і проник у шкільну їдальню. Злодій продуктів не брав, проте натрапив на 202 гривні.А через три дні злодій, пошкодивши пластикове вікно, вліз у магазин навпроти навчального закладу: взяв 100 гривень, які були біля касового апарату, з холодильної вітрини, яку розбив, взяв три пляшки горілки і шість пляшок пива.Горохівські поліцейські особу нічного злодія до бару встановили швидко. За попередньою інформацією, ним виявився 12-річний хлопець.Деталі факту і причини, що підштовхнули неповнолітнього до скоєння злочину, теж встановлюють правоохоронці.

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