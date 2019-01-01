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14 грудня – день пророка Наума: що не можна робити сьогодні

14 грудня – день пророка Наума: що не можна робити сьогодні
14 грудня в народному календарі вшановують день пророка Наума. За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства. Люди вірять, що якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше.

Іменини 14 грудня святкують: Антон, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 14 грудня

– Вночі мявкає кішка – до щастя та добра в будинку.

– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.

– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.

– Чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.

– На вулиці 14 грудня тепло – зима буде теплою.

– Багато снігу – до повені навесні.

– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.

Що можна робити 14 грудня

1. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

2. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.

Що не можна робити 14 грудня

1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

2. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.

3. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

4. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

5. Говорити погані речі про людей.


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Теги: 14 грудня, свято, традиції
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