14 грудня – день пророка Наума: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:48
14 грудня в народному календарі вшановують день пророка Наума. За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства. Люди вірять, що якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше.
Іменини 14 грудня святкують: Антон, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 14 грудня
– Вночі мявкає кішка – до щастя та добра в будинку.
– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.
– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.
– Чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.
– На вулиці 14 грудня тепло – зима буде теплою.
– Багато снігу – до повені навесні.
– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
Що можна робити 14 грудня
1. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
2. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.
Що не можна робити 14 грудня
1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.
2. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.
3. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
4. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.
5. Говорити погані речі про людей.
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Іменини 14 грудня святкують: Антон, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 14 грудня
– Вночі мявкає кішка – до щастя та добра в будинку.
– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.
– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.
– Чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.
– На вулиці 14 грудня тепло – зима буде теплою.
– Багато снігу – до повені навесні.
– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
Що можна робити 14 грудня
1. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
2. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.
Що не можна робити 14 грудня
1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.
2. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.
3. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
4. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.
5. Говорити погані речі про людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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