14 грудня – день пророка Наума: що не можна робити сьогодні





Іменини 14 грудня святкують: Антон, - пише



Народні прикмети на 14 грудня



– Вночі мявкає кішка – до щастя та добра в будинку.



– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.



– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.



– Чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.



– На вулиці 14 грудня тепло – зима буде теплою.



– Багато снігу – до повені навесні.



– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.



Що можна робити 14 грудня



1. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.



2. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.



Що не можна робити 14 грудня



1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.



2. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.



3. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.



4. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.



5. Говорити погані речі про людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 грудня в народному календарі вшановують день пророка Наума. За народними переказами, Наум – покровитель знання, розуму і доброчинства. Люди вірять, що якщо започаткувати навчання цього дня – то наука буде проходити легше та ефективніше.Іменини 14 грудня святкують: Антон, - пише 24 канал – Вночі мявкає кішка – до щастя та добра в будинку.– Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.– На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.– Чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.– На вулиці 14 грудня тепло – зима буде теплою.– Багато снігу – до повені навесні.– Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.1. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.2. Батькам варто молитися Науму, аби дитина в школі добре вчилася.1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.2. Подаючи милостиню жебракові – не дивіться йому в очі.3. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.4. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.5. Говорити погані речі про людей.

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