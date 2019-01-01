На трасі Доманове-Ковель водійка легковика збила на смерть пішохода





Автопригода трапилася учора, 13 грудня, близько 19 години, - пише ГУНП у Рівненській області.



На місці події поліцейські встановили, що поблизу села Дитиничі водійка автомобіля Kia Sportage, 45-річна киянка, допустила наїзд на 68-річну жительку Дубна, яка йшла по правому краю проїзної частини та везла велосипед.



Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинула на місці події.



Кермувальниця відповідно до освідування була тверезою.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, зо спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Автопригода трапилася учора, 13 грудня, близько 19 години, - пише ГУНП у Рівненській області.На місці події поліцейські встановили, що поблизу села Дитиничі водійка автомобіля Kia Sportage, 45-річна киянка, допустила наїзд на 68-річну жительку Дубна, яка йшла по правому краю проїзної частини та везла велосипед.Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинула на місці події.Кермувальниця відповідно до освідування була тверезою.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, зо спричинило смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик.

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