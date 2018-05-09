вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волонтеру із Луцька на Донбасі через травму ампутували руку

Волонтеру із Луцька на Донбасі через травму ампутували руку
30-річний волонтер із Луцька Андрій Млинарський отримав травматичне ушкодження, внаслідок якого йому ампутували ліву кисть руки. Інцидент трапився поблизу села Бабах Тарама Мангушського району Донецької області.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.

Так, 13 грудня близько 11:40 від лікаря полку «Азов» надійшло повідомлення про те, що волонтер Андрій Млинарський, 1989 року народження, який мешкає у Луцьку, знаходячись поряд з селом Бабах Тарама Донецької області отримав травматичні ушкодження. Його доставили у місцеву лікарню, де медики були змушені ампутувати чоловіку кисть лівої руки.

Натомість, очевидці інциденту повідомляють, що на трасі «Бердянськ-Урзуф» біля населеного пункту Бабах Тарама волонтер Андрій Минарський підібрав невідомий предмет, який вибухнув в руках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: травма, рука, Донбас, волонтер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку майстер «жеку» відкачав нечистоти просто на дорогу
Сьогодні, 12:00
Смертельна аварія на Рівненщині: одна людина загинула, троє – в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:32
Волонтеру із Луцька на Донбасі через травму ампутували руку
Сьогодні, 11:07
На трасі Доманове-Ковель водійка легковика збила на смерть пішохода
Сьогодні, 10:20
Маленький хлопчик, батьки якого загинули в аварії на Волині, мріє про подарунки на свято
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
У Луцьку чоловікові відірвало руку на роботі: деталі інциденту У Луцьку чоловікові відірвало руку на роботі: деталі інциденту
14 березень, 19:32
Шукають донорів крові для чоловіка, якому у Луцьку відірвало руку Шукають донорів крові для чоловіка, якому у Луцьку відірвало руку
09 травень, 2018, 11:08
У Луцьку чоловікові відірвало руку на роботі У Луцьку чоловікові відірвало руку на роботі
09 травень, 2018, 10:30
На Донбасі загинув 26-річний військовий На Донбасі загинув 26-річний військовий
13 грудень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку майстер «жеку» відкачав нечистоти просто на дорогу
Сьогодні, 12:00
 0
Смертельна аварія на Рівненщині: одна людина загинула, троє – в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
Волонтеру із Луцька на Донбасі через травму ампутували руку
Сьогодні, 11:07
 0
На трасі Доманове-Ковель водійка легковика збила на смерть пішохода
Сьогодні, 10:20
 0
Маленький хлопчик, батьки якого загинули в аварії на Волині, мріє про подарунки на свято
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8