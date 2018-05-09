Волонтеру із Луцька на Донбасі через травму ампутували руку
Сьогодні, 11:07
30-річний волонтер із Луцька Андрій Млинарський отримав травматичне ушкодження, внаслідок якого йому ампутували ліву кисть руки. Інцидент трапився поблизу села Бабах Тарама Мангушського району Донецької області.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.
Так, 13 грудня близько 11:40 від лікаря полку «Азов» надійшло повідомлення про те, що волонтер Андрій Млинарський, 1989 року народження, який мешкає у Луцьку, знаходячись поряд з селом Бабах Тарама Донецької області отримав травматичні ушкодження. Його доставили у місцеву лікарню, де медики були змушені ампутувати чоловіку кисть лівої руки.
Натомість, очевидці інциденту повідомляють, що на трасі «Бердянськ-Урзуф» біля населеного пункту Бабах Тарама волонтер Андрій Минарський підібрав невідомий предмет, який вибухнув в руках.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.
Так, 13 грудня близько 11:40 від лікаря полку «Азов» надійшло повідомлення про те, що волонтер Андрій Млинарський, 1989 року народження, який мешкає у Луцьку, знаходячись поряд з селом Бабах Тарама Донецької області отримав травматичні ушкодження. Його доставили у місцеву лікарню, де медики були змушені ампутувати чоловіку кисть лівої руки.
Натомість, очевидці інциденту повідомляють, що на трасі «Бердянськ-Урзуф» біля населеного пункту Бабах Тарама волонтер Андрій Минарський підібрав невідомий предмет, який вибухнув в руках.
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