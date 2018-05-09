Волонтеру із Луцька на Донбасі через травму ампутували руку

Андрій Млинарський отримав травматичне ушкодження, внаслідок якого йому ампутували ліву кисть руки. Інцидент трапився поблизу села Бабах Тарама Мангушського району Донецької області.



Про це Інформаційному агентству



Так, 13 грудня близько 11:40 від лікаря полку «Азов» надійшло повідомлення про те, що волонтер Андрій Млинарський, 1989 року народження, який мешкає у Луцьку, знаходячись поряд з селом Бабах Тарама Донецької області отримав травматичні ушкодження. Його доставили у місцеву лікарню, де медики були змушені ампутувати чоловіку кисть лівої руки.



Натомість, очевидці інциденту повідомляють, що на трасі «Бердянськ-Урзуф» біля населеного пункту Бабах Тарама волонтер Андрій Минарський підібрав невідомий предмет, який вибухнув в руках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річний волонтер із Луцькаотримав травматичне ушкодження, внаслідок якого йому ампутували ліву кисть руки. Інцидент трапився поблизу села Бабах Тарама Мангушського району Донецької області.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел.Так, 13 грудня близько 11:40 від лікаря полку «Азов» надійшло повідомлення про те, що волонтер Андрій Млинарський, 1989 року народження, який мешкає у Луцьку, знаходячись поряд з селом Бабах Тарама Донецької області отримав травматичні ушкодження. Його доставили у місцеву лікарню, де медики були змушені ампутувати чоловіку кисть лівої руки.Натомість, очевидці інциденту повідомляють, що на трасі «Бердянськ-Урзуф» біля населеного пункту Бабах Тарама волонтер Андрій Минарський підібрав невідомий предмет, який вибухнув в руках.

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