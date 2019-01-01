Смертельна аварія на Рівненщині: одна людина загинула, троє – в лікарні. ФОТО





Автопригода трапилась 14 грудня о п’ятій ранку, - пише ГУНП у Рівненській області.



Так, 40-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E 320, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 53-річного жителя Рівного.



Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний рівнянин, від отриманих травм загинув на місці події. У водія цього ж авто діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер.



Ще одна пасажирка мікроавтобуса 62-річна жителька міста Рівне, отримала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна.



Керманич легковика внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер.



Трьох потерпілих госпіталізували до Сарненської центральної районної лікарні.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



В обох водіїв відібрані зразки крові на предмет визначення сп’яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині поблизу села Малушка сталась смертельна аварія.Автопригода трапилась 14 грудня о п’ятій ранку, - пише ГУНП у Рівненській області.Так, 40-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E 320, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz Vito під керуванням 53-річного жителя Рівного.Внаслідок ДТП пасажир мікроавтобуса, 67-річний рівнянин, від отриманих травм загинув на місці події. У водія цього ж авто діагностували політравму, забій грудної клітки, перелом ребер.Ще одна пасажирка мікроавтобуса 62-річна жителька міста Рівне, отримала політравму, забій грудної клітки, відкритий перелом стегна.Керманич легковика внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки, перелом ребер.Трьох потерпілих госпіталізували до Сарненської центральної районної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.В обох водіїв відібрані зразки крові на предмет визначення сп’яніння.

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