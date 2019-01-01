У Луцьку з 1 січня запрацює пілотний проект «Е-малятко»
Сьогодні, 20:37
Луцьк за темпами впровадження проєкту «Е-малятко» на першому місті в Україні. Уже з 1 січня 2020 року батьки зможуть скористатися перевагами цієї послуги.
Про це в ефірі «Українського радіо Волинь» повідомила регіональна координаторка програми EGAP у Волинській області Оксана Киричук, - пише Конкурент.
Обласний центр входить до міст, що відібрані як пілотні в Україні для запуску проєкту. Він передбачає, що низка послуг, які пов’язані із реєстрацією народження, місця проживання дитини, виписки ідентифікаційного коду тощо, будуть надаватися в одному місці завдяки єдиній заяві.
Досі, зі слів Оксани Киричук, батькам доводилося роботи 11 візитів та готувати 37 документів задля отримання цих 10 державних послуг.
Програма в місті співпрацює з Луцьким пологовим будинком і перинатальним центром.
Із 1 квітня батьки, які мають цифровий підпис, зможуть оформити відповідну заяву незалежно від їх місця перебування.
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Про це в ефірі «Українського радіо Волинь» повідомила регіональна координаторка програми EGAP у Волинській області Оксана Киричук, - пише Конкурент.
Обласний центр входить до міст, що відібрані як пілотні в Україні для запуску проєкту. Він передбачає, що низка послуг, які пов’язані із реєстрацією народження, місця проживання дитини, виписки ідентифікаційного коду тощо, будуть надаватися в одному місці завдяки єдиній заяві.
Досі, зі слів Оксани Киричук, батькам доводилося роботи 11 візитів та готувати 37 документів задля отримання цих 10 державних послуг.
Програма в місті співпрацює з Луцьким пологовим будинком і перинатальним центром.
Із 1 квітня батьки, які мають цифровий підпис, зможуть оформити відповідну заяву незалежно від їх місця перебування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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