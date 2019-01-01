У Луцьку з 1 січня запрацює пілотний проект «Е-малятко»

Луцьк за темпами впровадження проєкту «Е-малятко» на першому місті в Україні. Уже з 1 січня 2020 року батьки зможуть скористатися перевагами цієї послуги.Про це в ефірі «Українського радіо Волинь» повідомила регіональна координаторка програми EGAP у Волинській області, - пише Конкурент.Обласний центр входить до міст, що відібрані як пілотні в Україні для запуску проєкту. Він передбачає, що низка послуг, які пов’язані із реєстрацією народження, місця проживання дитини, виписки ідентифікаційного коду тощо, будуть надаватися в одному місці завдяки єдиній заяві.Досі, зі слів Оксани Киричук, батькам доводилося роботи 11 візитів та готувати 37 документів задля отримання цих 10 державних послуг.Програма в місті співпрацює з Луцьким пологовим будинком і перинатальним центром.Із 1 квітня батьки, які мають цифровий підпис, зможуть оформити відповідну заяву незалежно від їх місця перебування.