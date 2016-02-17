У Луцьку майстер «жеку» відкачав нечистоти просто на дорогу

У Луцьку майстер ЖКП №3 викачав на прибудинкову територію каналізаційних відходи.Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради на своїй сторінці у Facebook.Згідно пояснень майстра, в будинку по проспекті Президента Грушевського, 33, у підвальному приміщення прорвало каналізаційну трубу і він відкачав відходи на територію загального користування.Відтак, через таку халатність понад сотня людей, що там проживають, повинні ходити через викачені нечистоти.Окрім того, ця територія відноситься до ЖКП №3, керівнику якого видали припис на прибирання ділянки впродовж дня та вжити необхідні заходи до майстра підприємства.На майстра склали протокол за порушення ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька. Штраф за таке порушення, як на посадову особу - від 850 до 1700 грн.