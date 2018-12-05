Муніципали «відчитали» будівельника, який забруднив дорогу у Луцьку

У Луцьку муніципали «зловили» будівельника, які забруднив проїжджу частину по вулиці Яровиця.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook."Неналежний контроль та незабезпечення очистки коліс транспортних засобів, що призвело до винесення ґрунту та бруду на проїжджу частину дороги по вул. Яровиця було виявлено інспекторами відділу "Група швидкого реагування" 11.12.2019 р", - йдеться у повідомлені.Відтак, на майстра ЖК "Яровиця" склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. Крім того, з порушником провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких помилок в майбутньому.Нагадуємо, що згідно правил благоустрою міста Луцька будівельні організації зобов'язані забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари.