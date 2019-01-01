Курйозна аварія на Волині: постраждала бабуся втекла з місця автопригоди





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«12 грудня вечірньої пори мешканець Луцького району, будучи за кермом службового автомобіля Renault Master помітив на проїжджій частині жінку, яка здійснювали дивні маневри, рухаючись на велосипеді – їхала, «виписуючи зигзаги». Попри спробу чоловіка об’їхати велосипедистку, вона вдарилась об дзеркало великогабаритного авто і впала. Добросовісний водій моментально викликав карету швидкої допомоги та поліцію, але поки викликав – бабуся хутко зникла у невідомому напрямку разом із транспортним засобом», - повідомляють джерела.



Оскільки постраждала самовільно покинула місце ДТП власним ходом, а водій не порушував ПДР, його відпустили додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, під час якої старша жінка, ймовірно, будучи у стані алкогольного сп’яніння, втрапила під колеса автомобіля Renault Master, трапилась 12 грудня у Володимирі-Волинському. Однак, поки водій транспортного засобу викликав швидку та поліцію, постраждала втекла з місця аварії.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел у поліції.«12 грудня вечірньої пори мешканець Луцького району, будучи за кермом службового автомобіля Renault Master помітив на проїжджій частині жінку, яка здійснювали дивні маневри, рухаючись на велосипеді – їхала, «виписуючи зигзаги». Попри спробу чоловіка об’їхати велосипедистку, вона вдарилась об дзеркало великогабаритного авто і впала. Добросовісний водій моментально викликав карету швидкої допомоги та поліцію, але поки викликав – бабуся хутко зникла у невідомому напрямку разом із транспортним засобом», - повідомляють джерела.Оскільки постраждала самовільно покинула місце ДТП власним ходом, а водій не порушував ПДР, його відпустили додому.

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