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Курйозна аварія на Волині: постраждала бабуся втекла з місця автопригоди

Курйозна аварія на Волині: постраждала бабуся втекла з місця автопригоди
Дорожньо-транспортна пригода, під час якої старша жінка, ймовірно, будучи у стані алкогольного сп’яніння, втрапила під колеса автомобіля Renault Master, трапилась 12 грудня у Володимирі-Волинському. Однак, поки водій транспортного засобу викликав швидку та поліцію, постраждала втекла з місця аварії.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел у поліції.

«12 грудня вечірньої пори мешканець Луцького району, будучи за кермом службового автомобіля Renault Master помітив на проїжджій частині жінку, яка здійснювали дивні маневри, рухаючись на велосипеді – їхала, «виписуючи зигзаги». Попри спробу чоловіка об’їхати велосипедистку, вона вдарилась об дзеркало великогабаритного авто і впала. Добросовісний водій моментально викликав карету швидкої допомоги та поліцію, але поки викликав – бабуся хутко зникла у невідомому напрямку разом із транспортним засобом», - повідомляють джерела.

Оскільки постраждала самовільно покинула місце ДТП власним ходом, а водій не порушував ПДР, його відпустили додому.

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Теги: аварія, бабуся
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