Судили волинянина, який відгамселив кулаками односельчанина
Сьогодні, 12:50
За побиття односельця волинянин відбувся іспитовим строком і відшкодуванням збитків.
Про це пише Район.Любешів.
Так, у липні минулого року мешканець села Залаззя на ґрунті особистих неприязних відносин умисно вдарив кулаком в обличчя односельця, нанісши тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя, – йдеться у вироку Любешівського районного суду.
Підсудний покаявся за вчинене, сприяв у розкритті злочину та добровільно відшкодував завдані потерпілому збитки.
І все ж суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України, й призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років.
Але на підставі статті 75 ККУ звільнив од покарання з дворічним іспитовим строком.
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Про це пише Район.Любешів.
Так, у липні минулого року мешканець села Залаззя на ґрунті особистих неприязних відносин умисно вдарив кулаком в обличчя односельця, нанісши тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя, – йдеться у вироку Любешівського районного суду.
Підсудний покаявся за вчинене, сприяв у розкритті злочину та добровільно відшкодував завдані потерпілому збитки.
І все ж суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України, й призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років.
Але на підставі статті 75 ККУ звільнив од покарання з дворічним іспитовим строком.
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