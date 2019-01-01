вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який відгамселив кулаками односельчанина

Судили волинянина, який відгамселив кулаками односельчанина
За побиття односельця волинянин відбувся іспитовим строком і відшкодуванням збитків.

Про це пише Район.Любешів.

Так, у липні минулого року мешканець села Залаззя на ґрунті особистих неприязних відносин умисно вдарив кулаком в обличчя односельця, нанісши тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя, – йдеться у вироку Любешівського районного суду.

Підсудний покаявся за вчинене, сприяв у розкритті злочину та добровільно відшкодував завдані потерпілому збитки.

І все ж суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України, й призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років.

Але на підставі статті 75 ККУ звільнив од покарання з дворічним іспитовим строком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині «колектор» цілий місяць тероризував директора фірми
Сьогодні, 13:30
Епіфаній заявив про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату та УАПЦ
Сьогодні, 13:12
Судили волинянина, який відгамселив кулаками односельчанина
Сьогодні, 12:50
Муніципали «відчитали» будівельника, який забруднив дорогу у Луцьку
Сьогодні, 12:38
Курйозна аварія на Волині: постраждала бабуся втекла з місця автопригоди
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
Бійка у Борисполі з волинянином Герусом: Ляшка відмовилися брати під варту Бійка у Борисполі з волинянином Герусом: Ляшка відмовилися брати під варту
28 листопад, 17:46
Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт
19 листопад, 15:15
Судитимуть двох волинян, які катували та закопали живцем чоловіка на териконі Судитимуть двох волинян, які катували та закопали живцем чоловіка на териконі
15 листопад, 17:02
На Волині дідусь під час конфлікту побив дружину самокатом На Волині дідусь під час конфлікту побив дружину самокатом
07 листопад, 20:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
Сьогодні, 13:46
 0
На Волині «колектор» цілий місяць тероризував директора фірми
Сьогодні, 13:30
 0
Епіфаній заявив про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату та УАПЦ
Сьогодні, 13:12
 0
Судили волинянина, який відгамселив кулаками односельчанина
Сьогодні, 12:50
 0
Муніципали «відчитали» будівельника, який забруднив дорогу у Луцьку
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8