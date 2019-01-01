Судили волинянина, який відгамселив кулаками односельчанина





Про це пише



Так, у липні минулого року мешканець села Залаззя на ґрунті особистих неприязних відносин умисно вдарив кулаком в обличчя односельця, нанісши тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя, – йдеться у вироку Любешівського районного суду.



Підсудний покаявся за вчинене, сприяв у розкритті злочину та добровільно відшкодував завдані потерпілому збитки.



І все ж суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України, й призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років.



Але на підставі статті 75 ККУ звільнив од покарання з дворічним іспитовим строком.

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