На Волині «колектор» цілий місяць тероризував директора фірми





До Ковельського відділу поліції із заявою звернувся чоловік щодо вимагання в нього невідомою особою грошей у валюті та погроз сексуального характеру на адресу членів його сім’ї, - пише



За словами заявника, близько 9-ї години ранку йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який назвався представником колекторської фірми. В ході розмови вів себе коректно і запитав, чи знає він такого-то підприємця. Директор відповів, що особисто з ним не знайомий, однак товариство здійснювало перевезення його вантажів за кордон. Тоді співрозмовник повідомив, що товариство винне цьому підприємцю одну тисячу доларів США. Але у відповідь почув, що з даним перевізником заборгованості немає та взаєморозрахунки закриті.



В подальшому так званий «колектор» сказав, що вони будуть змушені «відпрацювати товариство». Керівник заперечувати не став, однак заявив, щоб той до нього більше не телефонував.



Почувши відмову в сплаті боргу тон розмови змінився. Спочатку залякування стосувались товариства. Директор поклав слухавку, але незнайомець знову зателефонував і почав висловлювати погрози вже на адресу сім’ї та його особисто, причому з нецензурною лайко. Рекетир пригрозив, що застосує фізичну сексуальну розправу до доньки та дружини і зробить з них повій. Після цього почав надсилати на вайбер особисті дані родичів директора, намагаючись показати, що не жартує та має інформацію про членів сім’ї, а невдовзі телефонував і погрожував навіть його родичам.



Слідчим відділенням Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження №12019030110001711 за ч. 1 ст. 355 КК України (Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань). Вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак вимагання – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.



Ковельський міськрайонний суд ухвалою від 10 грудня надав поліції дозвіл на доступ до електронних документів оператора мобільного зв’язку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині зловмисник, назвавшись колектором, впродовж місяця тероризував директора товариства, вимагаючи тисячу доларів боргу за кредитом, якого той не оформляв.До Ковельського відділу поліції із заявою звернувся чоловік щодо вимагання в нього невідомою особою грошей у валюті та погроз сексуального характеру на адресу членів його сім’ї, - пише Район.Ковель За словами заявника, близько 9-ї години ранку йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який назвався представником колекторської фірми. В ході розмови вів себе коректно і запитав, чи знає він такого-то підприємця. Директор відповів, що особисто з ним не знайомий, однак товариство здійснювало перевезення його вантажів за кордон. Тоді співрозмовник повідомив, що товариство винне цьому підприємцю одну тисячу доларів США. Але у відповідь почув, що з даним перевізником заборгованості немає та взаєморозрахунки закриті.В подальшому так званий «колектор» сказав, що вони будуть змушені «відпрацювати товариство». Керівник заперечувати не став, однак заявив, щоб той до нього більше не телефонував.Почувши відмову в сплаті боргу тон розмови змінився. Спочатку залякування стосувались товариства. Директор поклав слухавку, але незнайомець знову зателефонував і почав висловлювати погрози вже на адресу сім’ї та його особисто, причому з нецензурною лайко. Рекетир пригрозив, що застосує фізичну сексуальну розправу до доньки та дружини і зробить з них повій. Після цього почав надсилати на вайбер особисті дані родичів директора, намагаючись показати, що не жартує та має інформацію про членів сім’ї, а невдовзі телефонував і погрожував навіть його родичам.Слідчим відділенням Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження №12019030110001711 за ч. 1 ст. 355 КК України (Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань). Вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак вимагання – карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.Ковельський міськрайонний суд ухвалою від 10 грудня надав поліції дозвіл на доступ до електронних документів оператора мобільного зв’язку.

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