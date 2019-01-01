Епіфаній заявив про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату та УАПЦ





За словами заступника голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратія Зорі, це одна з перших новин яку озвучили на Архієрейському соборі ПЦУ в суботу, - пише



"На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" і "Патріархія УАПЦ", - написав він у Facebook.



Як повідомлялося, для почесного патріарха Філарета створять релігійну організацію в складі Православної церкви України у формі місії. Таке рішення ухвалили в четвер, 5 грудня, під час засідання священного синоду ПЦУ у зв'язку із завершенням процедури ліквідації УПЦ КП. З огляду на минулі заслуги в розвитку церкви, Філарету залишили право на пожиттєве проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Також до кінця життя патріарх може здійснювати богослужіння у Володимирському соборі в столиці. Крім того, на засіданні було ухвалено, що за рахунок відрахувань від Володимирського собору і добровільних пожертвувань буде фінансуватися довічне матеріальне утримання Філарета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній під час засідання Синоду 14 грудня заявив про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату та УАПЦ.За словами заступника голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків, це одна з перших новин яку озвучили на Архієрейському соборі ПЦУ в суботу, - пише ТСН "На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" і "Патріархія УАПЦ", - написав він у Facebook.Як повідомлялося, для почесного патріарха Філарета створять релігійну організацію в складі Православної церкви України у формі місії. Таке рішення ухвалили в четвер, 5 грудня, під час засідання священного синоду ПЦУ у зв'язку із завершенням процедури ліквідації УПЦ КП. З огляду на минулі заслуги в розвитку церкви, Філарету залишили право на пожиттєве проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Також до кінця життя патріарх може здійснювати богослужіння у Володимирському соборі в столиці. Крім того, на засіданні було ухвалено, що за рахунок відрахувань від Володимирського собору і добровільних пожертвувань буде фінансуватися довічне матеріальне утримання Філарета.

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