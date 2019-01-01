Епіфаній заявив про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату та УАПЦ
Сьогодні, 13:12
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній під час засідання Синоду 14 грудня заявив про остаточну ліквідацію УПЦ Київського патріархату та УАПЦ.
За словами заступника голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратія Зорі, це одна з перших новин яку озвучили на Архієрейському соборі ПЦУ в суботу, - пише ТСН.
"На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" і "Патріархія УАПЦ", - написав він у Facebook.
Як повідомлялося, для почесного патріарха Філарета створять релігійну організацію в складі Православної церкви України у формі місії. Таке рішення ухвалили в четвер, 5 грудня, під час засідання священного синоду ПЦУ у зв'язку із завершенням процедури ліквідації УПЦ КП. З огляду на минулі заслуги в розвитку церкви, Філарету залишили право на пожиттєве проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Також до кінця життя патріарх може здійснювати богослужіння у Володимирському соборі в столиці. Крім того, на засіданні було ухвалено, що за рахунок відрахувань від Володимирського собору і добровільних пожертвувань буде фінансуватися довічне матеріальне утримання Філарета.
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За словами заступника голови управління ПЦУ із зовнішніх зв'язків Євстратія Зорі, це одна з перших новин яку озвучили на Архієрейському соборі ПЦУ в суботу, - пише ТСН.
"На засіданні Архієрейського собору митрополит Епіфаній повідомив про юридичне припинення релігійних організацій "Київська Патріархія УПЦ КП" і "Патріархія УАПЦ", - написав він у Facebook.
Як повідомлялося, для почесного патріарха Філарета створять релігійну організацію в складі Православної церкви України у формі місії. Таке рішення ухвалили в четвер, 5 грудня, під час засідання священного синоду ПЦУ у зв'язку із завершенням процедури ліквідації УПЦ КП. З огляду на минулі заслуги в розвитку церкви, Філарету залишили право на пожиттєве проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Також до кінця життя патріарх може здійснювати богослужіння у Володимирському соборі в столиці. Крім того, на засіданні було ухвалено, що за рахунок відрахувань від Володимирського собору і добровільних пожертвувань буде фінансуватися довічне матеріальне утримання Філарета.
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Коментарі 1
БРАВО ІУДИ ПОЖЕРАЮТЬ ОДНЕ ОДНОГО.СМОЛА ВЖЕ ЧЕКАЄ ВСІХ вас.
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