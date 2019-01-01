Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
Сьогодні, 13:46
Виручка КП «Луцьке підприємство електротранспорту» зростає щодня.
Про це розповів радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у facebook.
За його словами, за середу 11 грудня виручка КП «ЛПЕ» склала приблизно 127 тисяч гривень (до запровадження валідаторів денна виручка становила 70-80 тисяч гривень). Ігор Поліщук зауважує, що на таке різке збільшення розміру виручки повпливало в тому числі скорочення кількості автобусів приватних перевізників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рекордна виручка: скільки заробили луцькі тролейбуси 11 грудня
Але, за 11-12 грудня на маршрути вийшло додатково 20 автобусів, а виручка КП «ЛПЕ» продовжила зростати. Зокрема, за 13 грудня виручка склала 138,5 тисяч гривень, що на 11,5 тисяч гривень більше, ніж в середу.
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Про це розповів радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у facebook.
За його словами, за середу 11 грудня виручка КП «ЛПЕ» склала приблизно 127 тисяч гривень (до запровадження валідаторів денна виручка становила 70-80 тисяч гривень). Ігор Поліщук зауважує, що на таке різке збільшення розміру виручки повпливало в тому числі скорочення кількості автобусів приватних перевізників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рекордна виручка: скільки заробили луцькі тролейбуси 11 грудня
Але, за 11-12 грудня на маршрути вийшло додатково 20 автобусів, а виручка КП «ЛПЕ» продовжила зростати. Зокрема, за 13 грудня виручка склала 138,5 тисяч гривень, що на 11,5 тисяч гривень більше, ніж в середу.
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Коментарі 1
І ще тому що кондуктора не беруть повернуті квитки
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