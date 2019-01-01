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Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути

Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути
Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін, який обслуговував маршрути №3, 9 та 26а, розповів, коли зможе брати участь у конкурсі на перевезення.

Про це він розповів у коментарі «Конкуренту».

«Що стосується нас і АТП №1, то ми відмовилися встановлювати валідатори, договори із нами розірвали і ми не маємо права їздити взагалі. Виходити на конкурси, які будуть проголошені на решту незаповнених маршрутів, на умовах сьогоднішнього тристороннього договору, ми не будемо. Коли будуть змінені умови, то буде окрема мова», – зауважив Сергій Дьомін.

Також він зауважив, що протягом пів року кожного місяця перевізник подавав свої розрахунки та обґрунтування собівартості перевезень.

«На мій погляд, перше, що має зробити влада – це погодитися з нашими розрахунками. Коли ми дійдемо згоди собівартості перевезень, то тоді можна буде розмовляти про все інше», – зауважив перевізник.

Також додав, що це такі умови, які дозволять підприємству не розвиватися, а хоча б працювати достатньо рентабельно.

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Теги: перевізник, Луцьк, е-квиток
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Коментарі 7
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Нах ти, знайдуть ті які не будуть умови ставити про підняття вартості
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Замість 10 гімновозів, пусти 3 габаритних автобуси і чіткий інтервал 30хв. Да зробіть хоч щось! Досить жувати соплі і казати, що це неможливо.
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У Києві давно перейшли на валідатори метро, трамвай, тролейбус і автобуси державних (комунальних) транспортних підприємств. Приватні маршрутчики відмовились виконувати вказівки влади і виграли. Приватна маршрутка - це мікропідприємство. Її водій повинен в будь-який момент мати з собою певну суму грошей. Поміняти колесо, заправити машину, придбати запчастину. Він не зможе швидко вирішити такі питання, тому що з валідаторів гроші йдуть через банк. І буде стояти на приколі, чекати з моря погоди. Нехай ініціатори установки валідаторів з міської влади придбають свої автобуси і ставлять на них валідатори. Хоч навіть по 10 штук.
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Маршрут 6км - тривалість 50хв. ділим на 50 зупинок - інтервал зупинок - 120 метрів. Швидкість руху 7 км/год.
Якщо ви такі тупи, щоб оптимізувати свої упороті схеми руху, найміть кілька школярів, нехай вас, неуків, навчать.
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Цього Дьоміна вже час ставити на місце! Нехай поставить валі датою, а потім тикає своїми розрахунками. В інших містах з більшою протяжністю маршрутів і ціна 5-6 грн, а він ще підвищення вимагає? От хто все це каламутить у місті! Досить піддаватись на його шантаж і треба з ним припиняти всі справи!
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От придбає місто тих 30 тролейбусів, побачимо, що ви заспіваєте! Треба позбавлятись приватних перевізників - крапка!
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Про маршрутки забути назавжди.Труять місто.Дизель-відстій.Подумайте про здоров'я людей.Еко транспорт весь світ запроваджує.А в нас спір про дизель.
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