Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути
Сьогодні, 18:02
Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін, який обслуговував маршрути №3, 9 та 26а, розповів, коли зможе брати участь у конкурсі на перевезення.
Про це він розповів у коментарі «Конкуренту».
«Що стосується нас і АТП №1, то ми відмовилися встановлювати валідатори, договори із нами розірвали і ми не маємо права їздити взагалі. Виходити на конкурси, які будуть проголошені на решту незаповнених маршрутів, на умовах сьогоднішнього тристороннього договору, ми не будемо. Коли будуть змінені умови, то буде окрема мова», – зауважив Сергій Дьомін.
Також він зауважив, що протягом пів року кожного місяця перевізник подавав свої розрахунки та обґрунтування собівартості перевезень.
«На мій погляд, перше, що має зробити влада – це погодитися з нашими розрахунками. Коли ми дійдемо згоди собівартості перевезень, то тоді можна буде розмовляти про все інше», – зауважив перевізник.
Також додав, що це такі умови, які дозволять підприємству не розвиватися, а хоча б працювати достатньо рентабельно.
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Про це він розповів у коментарі «Конкуренту».
«Що стосується нас і АТП №1, то ми відмовилися встановлювати валідатори, договори із нами розірвали і ми не маємо права їздити взагалі. Виходити на конкурси, які будуть проголошені на решту незаповнених маршрутів, на умовах сьогоднішнього тристороннього договору, ми не будемо. Коли будуть змінені умови, то буде окрема мова», – зауважив Сергій Дьомін.
Також він зауважив, що протягом пів року кожного місяця перевізник подавав свої розрахунки та обґрунтування собівартості перевезень.
«На мій погляд, перше, що має зробити влада – це погодитися з нашими розрахунками. Коли ми дійдемо згоди собівартості перевезень, то тоді можна буде розмовляти про все інше», – зауважив перевізник.
Також додав, що це такі умови, які дозволять підприємству не розвиватися, а хоча б працювати достатньо рентабельно.
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