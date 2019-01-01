Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути

Сергій Дьомін, який обслуговував маршрути №3, 9 та 26а, розповів, коли зможе брати участь у конкурсі на перевезення.



Про це він розповів у коментарі



«Що стосується нас і АТП №1, то ми відмовилися встановлювати валідатори, договори із нами розірвали і ми не маємо права їздити взагалі. Виходити на конкурси, які будуть проголошені на решту незаповнених маршрутів, на умовах сьогоднішнього тристороннього договору, ми не будемо. Коли будуть змінені умови, то буде окрема мова», – зауважив Сергій Дьомін.



Також він зауважив, що протягом пів року кожного місяця перевізник подавав свої розрахунки та обґрунтування собівартості перевезень.



«На мій погляд, перше, що має зробити влада – це погодитися з нашими розрахунками. Коли ми дійдемо згоди собівартості перевезень, то тоді можна буде розмовляти про все інше», – зауважив перевізник.



Також додав, що це такі умови, які дозволять підприємству не розвиватися, а хоча б працювати достатньо рентабельно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701», який обслуговував маршрути №3, 9 та 26а, розповів, коли зможе брати участь у конкурсі на перевезення.Про це він розповів у коментарі «Конкуренту» «Що стосується нас і АТП №1, то ми відмовилися встановлювати валідатори, договори із нами розірвали і ми не маємо права їздити взагалі. Виходити на конкурси, які будуть проголошені на решту незаповнених маршрутів, на умовах сьогоднішнього тристороннього договору, ми не будемо. Коли будуть змінені умови, то буде окрема мова», – зауважив Сергій Дьомін.Також він зауважив, що протягом пів року кожного місяця перевізник подавав свої розрахунки та обґрунтування собівартості перевезень.«На мій погляд, перше, що має зробити влада – це погодитися з нашими розрахунками. Коли ми дійдемо згоди собівартості перевезень, то тоді можна буде розмовляти про все інше», – зауважив перевізник.Також додав, що це такі умови, які дозволять підприємству не розвиватися, а хоча б працювати достатньо рентабельно.

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