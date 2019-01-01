вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути у Луцьку

Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути у Луцьку
Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін, який обслуговував маршрути №3, 9 та 26а, розповів, коли зможе брати участь у конкурсі на перевезення.

Про це він розповів у коментарі «Конкуренту».

«Що стосується нас і АТП №1, то ми відмовилися встановлювати валідатори, договори із нами розірвали і ми не маємо права їздити взагалі. Виходити на конкурси, які будуть проголошені на решту незаповнених маршрутів, на умовах сьогоднішнього тристороннього договору, ми не будемо. Коли будуть змінені умови, то буде окрема мова», – зауважив Сергій Дьомін.

Також він зауважив, що протягом пів року кожного місяця перевізник подавав свої розрахунки та обґрунтування собівартості перевезень.

«На мій погляд, перше, що має зробити влада – це погодитися з нашими розрахунками. Коли ми дійдемо згоди собівартості перевезень, то тоді можна буде розмовляти про все інше», – зауважив перевізник.

Також додав, що це такі умови, які дозволять підприємству не розвиватися, а хоча б працювати достатньо рентабельно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевізник, Луцьк, е-квиток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
Сьогодні, 13:46
У Луцьку на вихідних курсуватиме майже 100 маршруток
13 грудень, 20:17
Завтра у Луцьку на маршрути вийдуть ще 20 автобусів
13 грудень, 15:24
У Луцьку із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті
12 грудень, 12:42
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нах ти, знайдуть ті які не будуть умови ставити про підняття вартості
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути у Луцьку
Сьогодні, 18:02
Луцькі студенти змайстрували будинки для безпритульних собак. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
Водіїв закликають бути уважними: Україну накриє густий туман
Сьогодні, 17:04
Знайшли передсмертну записку волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 16:41
Волинянин розшукує товариша, з яким разом ніс службу у Чорнобилі
Сьогодні, 16:27
Схожі новини
Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець Е-квиток: луцький маршрут №28 погодився обслуговувати приватний підприємець
10 грудень, 16:26
Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч Е-квиток в дії: у Луцьку тролейбусники заробили за день понад 138 тисяч
Сьогодні, 13:46
Лучани 11 грудня заплатили е-квитком за проїзд понад 38 тисяч разів Лучани 11 грудня заплатили е-квитком за проїзд понад 38 тисяч разів
11 грудень, 17:00
Сьогодні у Луцьку електронним квитком скористалися понад 22 тисячі разів Сьогодні у Луцьку електронним квитком скористалися понад 22 тисячі разів
11 грудень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький перевізник розповів, за яких умов повернеться на маршрути у Луцьку
Сьогодні, 18:02
 0
Луцькі студенти змайстрували будинки для безпритульних собак. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
 0
Водіїв закликають бути уважними: Україну накриє густий туман
Сьогодні, 17:04
 0
Знайшли передсмертну записку волинянина, який пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 16:41
 0
Волинянин розшукує товариша, з яким разом ніс службу у Чорнобилі
Сьогодні, 16:27
 0
Медіа
відео
1/8