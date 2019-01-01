До свят «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїзда «Чотири столиці»





Додаткові потяги призначені через відчутне збільшення попиту у період зимових свят, - йдетья на сайті "Укрзалізниця".



Коли будуть їхати додаткові потяги:



"Київ – Рига" – 22 і 26 грудня;



"Рига – Київ" – 23 і 27 грудня.

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