До свят «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїзда «Чотири столиці»
Сьогодні, 14:40
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига". Зокрема, додаткові по два додаткові потяги курсуватимуть у напрямку Риги та Києва.
Додаткові потяги призначені через відчутне збільшення попиту у період зимових свят, - йдетья на сайті "Укрзалізниця".
Коли будуть їхати додаткові потяги:
"Київ – Рига" – 22 і 26 грудня;
"Рига – Київ" – 23 і 27 грудня.
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Додаткові потяги призначені через відчутне збільшення попиту у період зимових свят, - йдетья на сайті "Укрзалізниця".
Коли будуть їхати додаткові потяги:
"Київ – Рига" – 22 і 26 грудня;
"Рига – Київ" – 23 і 27 грудня.
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