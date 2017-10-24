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Лучан кличуть на благодійний ярмарок

Лучан кличуть на благодійний ярмарок
У Луцьку на Північному ринку організовують благодійний ярмарок.

Захід розпочнеться 15 грудня орієнтовно о 17:00.

Організовують ярмарок підприємці Луцька, які впродовж декількох років працюють на цьому ринку.

На заході буде Святий Миколай і його трон, олені, яскрава святкова фотозона.

Кошти збираються на 4 напрямки:

1. Збір продуктів для бійців на передову (виїзд в зону ООС планується 21 або 23 грудня);

2. Для центру реабілітації поранених у Клевані - КЗ «Рівненський обласний госпіталь ВВ»;

3. У Луцький геріатричний пансіонат.

4. Для державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» по вул. Кравчука, 6.

"Долучитися можуть всі! Потрібно просто прийти, принести речі, подарунки чи речі на продаж. Частина поїде в АТО, частина може продатися, а за вилучені кошти волонтери придбають необхідні речі", - зазначають організатори.

Контактна особа – Вікторія, тел: 050-564-3933.

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Теги: ярмарок, благодійність, Луцьк, ринок
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