У Луцьку легковик протаранив припарковану автівку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:24
У Луцьку 14 грудня на вулиці Дубнівській сталась ДТП.
Про це 12 каналу повідомили очевидці.
За попередньою інформацією близько 3-ї години ночі водій Volkswagen Golf, що рухалася в напрямку Київського майдану, відволікся від кермування та в’їхав у Opel. Остання автівка була припаркована біля офісного приміщення.
Деталі пригоди з’ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 12 каналу повідомили очевидці.
За попередньою інформацією близько 3-ї години ночі водій Volkswagen Golf, що рухалася в напрямку Київського майдану, відволікся від кермування та в’їхав у Opel. Остання автівка була припаркована біля офісного приміщення.
Деталі пригоди з’ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин розшукує товариша, з яким разом ніс службу у Чорнобилі
Сьогодні, 16:27
У Луцьку легковик протаранив припарковану автівку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:24
Лучан кличуть на благодійний ярмарок
Сьогодні, 15:13