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У Луцьку легковик протаранив припарковану автівку. ВІДЕО

У Луцьку легковик протаранив припарковану автівку. ВІДЕО
У Луцьку 14 грудня на вулиці Дубнівській сталась ДТП.

Про це 12 каналу повідомили очевидці.

За попередньою інформацією близько 3-ї години ночі водій Volkswagen Golf, що рухалася в напрямку Київського майдану, відволікся від кермування та в’їхав у Opel. Остання автівка була припаркована біля офісного приміщення.

Деталі пригоди з’ясовує поліція.


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Теги: аварія, Луцьк
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