У Луцьку легковик протаранив припарковану автівку. ВІДЕО





Про це



За попередньою інформацією близько 3-ї години ночі водій Volkswagen Golf, що рухалася в напрямку Київського майдану, відволікся від кермування та в’їхав у Opel. Остання автівка була припаркована біля офісного приміщення.



Деталі пригоди з’ясовує поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 14 грудня на вулиці Дубнівській сталась ДТП.Про це 12 каналу повідомили очевидці.За попередньою інформацією близько 3-ї години ночі водій Volkswagen Golf, що рухалася в напрямку Київського майдану, відволікся від кермування та в’їхав у Opel. Остання автівка була припаркована біля офісного приміщення.Деталі пригоди з’ясовує поліція.

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