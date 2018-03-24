У Нововолинську з наступного року хочуть підвищити тарифи на воду





Проєкт рішення оприлюднили сайті Нововолинської міської ради, - пише



Згідно розрахунків прогнозовані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік, ймовірно, зростуть на 46,33 % або 9,04 гривень.



Вартість метра кубічного води та стоків разом – 28,55 грн. з ПДВ, у тому числі:



централізоване водопостачання – 13,74 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;

централізоване водовідведення – 14,81 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



На сьогодні тарифи наступні:



централізоване водопостачання – 8,96 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;

централізоване водовідведення – 10,55 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;

Вартість метра кубічного води та стоків разом – 19,51 грн. з ПДВ.



Нагадаємо, на сайті водоканалу повідомляли, що зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Прогнозовані тарифи на водопостачання та централізоване водовідведення планували підвищити на 96 %.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні виконкому Нововолинської міської ради, яке відбудеться у січні 2020 року, будуть розглядати проєкт рішення про збільшення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.Проєкт рішення оприлюднили сайті Нововолинської міської ради, - пише Буг Згідно розрахунків прогнозовані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік, ймовірно, зростуть на 46,33 % або 9,04 гривень.Вартість метра кубічного води та стоків разом – 28,55 грн. з ПДВ, у тому числі:централізоване водопостачання – 13,74 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;централізоване водовідведення – 14,81 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;централізоване водопостачання – 8,96 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;централізоване водовідведення – 10,55 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;Вартість метра кубічного води та стоків разом – 19,51 грн. з ПДВ.Нагадаємо, на сайті водоканалу повідомляли, що зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Прогнозовані тарифи на водопостачання та централізоване водовідведення планували підвищити на 96 %.

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