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У Нововолинську з наступного року хочуть підвищити тарифи на воду

У Нововолинську з наступного року хочуть підвищити тарифи на воду
На засіданні виконкому Нововолинської міської ради, яке відбудеться у січні 2020 року, будуть розглядати проєкт рішення про збільшення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Проєкт рішення оприлюднили сайті Нововолинської міської ради, - пише Буг.

Згідно розрахунків прогнозовані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік, ймовірно, зростуть на 46,33 % або 9,04 гривень.

Вартість метра кубічного води та стоків разом – 28,55 грн. з ПДВ, у тому числі:

централізоване водопостачання – 13,74 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
централізоване водовідведення – 14,81 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;

На сьогодні тарифи наступні:

централізоване водопостачання – 8,96 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
централізоване водовідведення – 10,55 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;
Вартість метра кубічного води та стоків разом – 19,51 грн. з ПДВ.

Нагадаємо, на сайті водоканалу повідомляли, що зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Прогнозовані тарифи на водопостачання та централізоване водовідведення планували підвищити на 96 %.


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Теги: вода, тариф, Нововолинськ
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