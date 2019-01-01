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Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі

Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Будівництво другої черги набережної біля озера Світязь невдовзі завершать.

Про це розповів представник підрядника, який виконує будівельні роботи – заступник генерального директора ТОВ «Вельт Капітал» Богдан Москаль, - пише Район.Шацьк.

Під час будівництва другої черги набережної у Світязі зробили тротуари з обох сторін, відвід води, східці, велодоріжки, заїзди та невеликі парковки, металеву огорожу. Залишилося встановити освітлення, лавочки та тротуар зліва.

Вартість будівництва другої черги набережної протяжністю 1 км становить 19 мільйонів гривень.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Світязі розпочали будівництво першої черги набережної, яка коштувала понад 12 мільйонів гривень. На її будівництво були залучені кошти держбюджету від перевиконаних планових показників митної служби.

Нині будівництво другої черги продовжили до кінця села в бік пансіонату «Шацькі озера».

Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі
Завершують будівництво другої черги набережної у Світязі


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Теги: світязь, набережна, будівництво
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