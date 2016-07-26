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Волинян просять допомогти облаштувати зообудиночки

Волинян просять допомогти облаштувати зообудиночки
У Володимирі-Волинському планують збудувати зообудиночки для тварин-безхатьків. Містян просять підтримати коштами благодійну ініціативу та обіцяють звітувати про витрачені кошти.

Про це повідомила ветеринар Альона Чеснович на своїй сторінці у фейсбуці.

Перший такий будиночок вже встановили на території ветклініки, оскільки за словами ветеринара "мають уже 5 квартирантів".

"Шановні підприємці та жителі нашого міста! Звертаємось до Вас з проханням підтримати благодійний проект щодо встановлення "зообудиночків" для безпритульних тварин у Володимирі-Волинському. Проект спрямований на зміну ставлення до безпритульних тварин та їхнього захисту.

Перші будиночки плануємо встановити найближчим часом на території вет.клініки ( оскільки маємо вже 5 квартирантів). Наступні ж будуть встановлені згідно заявок від жителів міста, які хочуть, щоб такі будиночки були встановлені на їхніх вулицях з вибором безпечного місця", – йдеться в дописі.

Жінка додає, що до таких проектів залучилось багато міст України, тож запрошує об’єднатись навколо цієї проблеми і жителів Володимира-Волинського.

"Подаруємо разом до свят теплі "зоохатки" чотирилапим безхатькам, адже у них немає доброго та люблячого господаря! Нехай кожна безпритульна тваринка в нашому місті відчує тепло і любляче ставлення людини", – пише Альона Чеснович.

Усі фінансові витрати та внески будуть відображатись на особистій сторінці Альони Чеснович та сторінці клініки щоденно. Стосовно пропозицій можна зателефонувати за номером 097-56-79-267.

Допомогти матеріально для закупівлі зообудиночків можна за номером картки 5168757375197821 на ім’я Чеснович А.С.

Волинян просять допомогти облаштувати зообудиночки

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Теги: зообудиночки, тварини, безпритульні, допомога
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