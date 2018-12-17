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15 грудня на Волині: гортаючи календар

15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волинський архітектор Андрош Бідзіля (на фото).

Також день народження святкують радник голови Волинської ОДА Тарас Яковлев та ведучий Андрій Кравченко.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Іван та Стефан.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.

На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.

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Теги: волинь, календар, історія, волиньpost
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