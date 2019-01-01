Волинський ансамбль здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
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Хореографічний ансамбль "Ексклюзив" з Рожищенського БДТ виборов "золото" у VІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв "Сяйво ПервоЦвітів".
Фестиваль-конкурс відбувся у суботу, 14 грудня, в місті Києві, - пишуть на сторінці Рожищенського БДТ у фейсбуці.
"Перше місце здобули вихованці нашої суперталановитої Людмили Волощук - хореографічний ансамбль "Ексклюзив". Глибокозмістовна композиція "Душа" здобула відгук і у глядачів, і у суддів. Тож вітаємо Матящук Іру, Приступу Катю, Парфелюк Аню, Сіжук Настю, Нікітіну Настю, Печоху Катю, Фенюк Аліну, Іваніхіну Катю, Лук’янук Аню, Соколовську Олександру, Стасюк Інну, Царюченко Дашу, Мороз Марію, Максимюк Настю, Потрапилюк Віку. Молодці, дівчатка! Так тримати!", - йдеться у дописі.
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Фестиваль-конкурс відбувся у суботу, 14 грудня, в місті Києві, - пишуть на сторінці Рожищенського БДТ у фейсбуці.
"Перше місце здобули вихованці нашої суперталановитої Людмили Волощук - хореографічний ансамбль "Ексклюзив". Глибокозмістовна композиція "Душа" здобула відгук і у глядачів, і у суддів. Тож вітаємо Матящук Іру, Приступу Катю, Парфелюк Аню, Сіжук Настю, Нікітіну Настю, Печоху Катю, Фенюк Аліну, Іваніхіну Катю, Лук’янук Аню, Соколовську Олександру, Стасюк Інну, Царюченко Дашу, Мороз Марію, Максимюк Настю, Потрапилюк Віку. Молодці, дівчатка! Так тримати!", - йдеться у дописі.
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