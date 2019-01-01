Українські виробники придумали нову назву для сиру фета
Сьогодні, 03:13
Українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву. Фета може називатись набілом розсольним.
Про це пише AgroPortal з посиланням на заступницю голови громадської спілки «Вівчарство і козоводство України» Наталію Якименко.
«В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсольний», – говорить Якименко.
Потреба пошуку нової назви для продукту виникла через імплементацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
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Про це пише AgroPortal з посиланням на заступницю голови громадської спілки «Вівчарство і козоводство України» Наталію Якименко.
«В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсольний», – говорить Якименко.
Потреба пошуку нової назви для продукту виникла через імплементацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
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