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Українські виробники придумали нову назву для сиру фета

Українські виробники придумали нову назву для сиру фета
Українські виробники, що займаються виготовленням сиру фета, придумали для нього нову назву. Фета може називатись набілом розсольним.

Про це пише AgroPortal з посиланням на заступницю голови громадської спілки «Вівчарство і козоводство України» Наталію Якименко.

«В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, – набіл. Тому виробники пропонують продавати фету як набіл розсольний», – говорить Якименко.

Потреба пошуку нової назви для продукту виникла через імплементацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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Теги: фета, сир, їжа
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