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Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з хокею

Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з хокею
У столичному Палаці спорту 14 грудня завершився матч Україна-Польща в рамках чемпіонату світу з хокею серед команд віком спортсменів до 20 років у дивізіоні IB.

У першому матчі туру, який відбувся 12 грудня, Польща була найрезультативнішою командою, адже забила збірній Італії 15 шайб та пропустила лише 3. Натомість Україна в першій зустрічі грала проти однолітків з Угорщини та поступилася з рахунком 1:5. Тож у сьогоднішній зустрічі фаворитом вважалися поляки, - пише Радіо Свобода

Проте вже у першому періоді в українців рахунок відкрив Олександр Пересунько, у третій «двадцятихвилинці» Дмитро Даниленко подвоїв перевагу, а за 4 хвилини до кінця матчу Пересунько знову реалізував буліт і оформив дубль. 3:0 – українці здобули першу перемогу на молодіжній світовій першості.

Наступний матч підопічні Олега Ігнатьєва проведуть завтра, 15 грудня, о 20:00 проти збірної Франції. Французи і угорці здобули по дві перемоги і очолюють турнірну таблицю.

Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 18 грудня. Дивізіон ІB – третій за силою дивізіон світового хокею.

Суперниками збірної України на турнірі є збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії та Естонії. Головне завдання «синьо-жовтих» – не потрапити у нижчий дивізіон. За збереження місця українці боротимуться з командами Італії та Естонії.

Головними претендентами на перемогу є збірні Польщі, Угорщини та Франції.

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Теги: хокей, спорт, чемпіонат
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