Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з хокею





У першому матчі туру, який відбувся 12 грудня, Польща була найрезультативнішою командою, адже забила збірній Італії 15 шайб та пропустила лише 3. Натомість Україна в першій зустрічі грала проти однолітків з Угорщини та поступилася з рахунком 1:5. Тож у сьогоднішній зустрічі фаворитом вважалися поляки, -



Проте вже у першому періоді в українців рахунок відкрив Олександр Пересунько, у третій «двадцятихвилинці» Дмитро Даниленко подвоїв перевагу, а за 4 хвилини до кінця матчу Пересунько знову реалізував буліт і оформив дубль. 3:0 – українці здобули першу перемогу на молодіжній світовій першості.



Наступний матч підопічні Олега Ігнатьєва проведуть завтра, 15 грудня, о 20:00 проти збірної Франції. Французи і угорці здобули по дві перемоги і очолюють турнірну таблицю.



Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 18 грудня. Дивізіон ІB – третій за силою дивізіон світового хокею.



Суперниками збірної України на турнірі є збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії та Естонії. Головне завдання «синьо-жовтих» – не потрапити у нижчий дивізіон. За збереження місця українці боротимуться з командами Італії та Естонії.



Головними претендентами на перемогу є збірні Польщі, Угорщини та Франції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столичному Палаці спорту 14 грудня завершився матч Україна-Польща в рамках чемпіонату світу з хокею серед команд віком спортсменів до 20 років у дивізіоні IB.У першому матчі туру, який відбувся 12 грудня, Польща була найрезультативнішою командою, адже забила збірній Італії 15 шайб та пропустила лише 3. Натомість Україна в першій зустрічі грала проти однолітків з Угорщини та поступилася з рахунком 1:5. Тож у сьогоднішній зустрічі фаворитом вважалися поляки, - пише Радіо СвободаПроте вже у першому періоді в українців рахунок відкрив Олександр Пересунько, у третій «двадцятихвилинці» Дмитро Даниленко подвоїв перевагу, а за 4 хвилини до кінця матчу Пересунько знову реалізував буліт і оформив дубль. 3:0 – українці здобули першу перемогу на молодіжній світовій першості.Наступний матч підопічні Олега Ігнатьєва проведуть завтра, 15 грудня, о 20:00 проти збірної Франції. Французи і угорці здобули по дві перемоги і очолюють турнірну таблицю.Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 18 грудня. Дивізіон ІB – третій за силою дивізіон світового хокею.Суперниками збірної України на турнірі є збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії та Естонії. Головне завдання «синьо-жовтих» – не потрапити у нижчий дивізіон. За збереження місця українці боротимуться з командами Італії та Естонії.Головними претендентами на перемогу є збірні Польщі, Угорщини та Франції.

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