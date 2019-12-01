Які продукти впливають на безсоння





Безсоння часто лікується когнітивно-поведінковою терапією або медикаментами, але вони можуть бути дорогими або мати побічні ефекти, пише



Виявивши інші фактори, які призводять до безсоння, можна знайти прості й недорогі втручання з меншою кількістю потенційних побічних ефектів.



Як проходило дослідження



У дослідженні науковці зібрали дані більш ніж 50 тисячі учасників програми "Ініціативи з охорони здоров'я жінок", які заповнювали щоденники харчування. Дослідники з'ясували, що у жінок з високим глікемічним індексом в раціоні частвіше розвивається безсоння.



Рафіновані вуглеводи



Різні види вуглеводів по-різному підвищують рівень цукру в крові. Високоочищені вуглеводи – такі як доданий цукор, білий хліб, білий рис, мають вищий глікемічний індекс і викликають швидше підвищення рівня цукру в крові.



Коли рівень цукру в крові швидко підвищується, ваш організм реагує, випускаючи інсулін, і в результаті зниження рівня цукру в крові може призвести до викиду гормонів, таких як адреналін і кортизол, які можуть порушувати сон.



Висновок вчених



Дослідники висунули гіпотезу, що різкі стрибки рівня цукру в крові після вживання рафінованих вуглеводів можуть спровокувати безсоння.

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