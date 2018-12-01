У Фінляндії більшість трудових мігрантів – українці
Сьогодні, 06:23
Більшість іноземних працівників приїжджають до Фінляндії з України.
Про це повідомляє "hromadske" з посиланням на Yle.
Так, за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.
В 2018 році понад 1800 українців приїхали на роботу до Фінляндії. У той же час приїхало близько 1200 естонців.
Крім працівників, про яких знає Імміграційна служба, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які направляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний строк, тому точну кількість українців у Фінляндії визначити важко.
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Про це повідомляє "hromadske" з посиланням на Yle.
Так, за останні два роки українці обійшли естонців за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.
В 2018 році понад 1800 українців приїхали на роботу до Фінляндії. У той же час приїхало близько 1200 естонців.
Крім працівників, про яких знає Імміграційна служба, є ще так звані орендні працівники. Вони є співробітниками українських або естонських фірм, які направляють їх на роботу в компанію фінського замовника на певний строк, тому точну кількість українців у Фінляндії визначити важко.
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