15 грудня: що сьогодні святкуємо та чого категорично не можна робити
Сьогодні, 09:24
15 грудня в народному календарі відзначають день святого пророка Авакума, який є восьмим з дванадцяти апостолів. За давніми переказами, він передбачив падіння Єрусалиму.
Іменини сьогодні святкують: Борис, Кирило, Маргарита, Матвій, Сергій, пише 24 канал.
В Україні цьогоріч 15 грудня відзначають День працівників суду.
Народні прикмети на 15 грудня
– Якщо сьогодні закукарікає півень – чекайте відлиги.
– Яскраві зірки віщують сильні морози.
– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.
– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.
– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.
– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.
– Кішка спить весь день – буде холод.
Що можна робити 15 грудня
1. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.
2. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.
3. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.
Що не можна робити 15 грудня
1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.
2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.
3. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
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Іменини сьогодні святкують: Борис, Кирило, Маргарита, Матвій, Сергій, пише 24 канал.
В Україні цьогоріч 15 грудня відзначають День працівників суду.
Народні прикмети на 15 грудня
– Якщо сьогодні закукарікає півень – чекайте відлиги.
– Яскраві зірки віщують сильні морози.
– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.
– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.
– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.
– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.
– Кішка спить весь день – буде холод.
Що можна робити 15 грудня
1. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.
2. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.
3. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.
Що не можна робити 15 грудня
1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.
2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.
3. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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