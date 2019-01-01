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15 грудня: що сьогодні святкуємо та чого категорично не можна робити

15 грудня: що сьогодні святкуємо та чого категорично не можна робити
15 грудня в народному календарі відзначають день святого пророка Авакума, який є восьмим з дванадцяти апостолів. За давніми переказами, він передбачив падіння Єрусалиму.

Іменини сьогодні святкують: Борис, Кирило, Маргарита, Матвій, Сергій, пише 24 канал.

В Україні цьогоріч 15 грудня відзначають День працівників суду.

Народні прикмети на 15 грудня

– Якщо сьогодні закукарікає півень – чекайте відлиги.

– Яскраві зірки віщують сильні морози.

– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.

– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.

– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.

– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.

– Кішка спить весь день – буде холод.

Що можна робити 15 грудня

1. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.

2. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.

3. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.

Що не можна робити 15 грудня

1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.

3. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

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Теги: свято, 15 грудня, суд, прикмети
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