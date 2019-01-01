15 грудня: що сьогодні святкуємо та чого категорично не можна робити





Іменини сьогодні святкують: Борис, Кирило, Маргарита, Матвій, Сергій, пише



В Україні цьогоріч 15 грудня відзначають День працівників суду.



Народні прикмети на 15 грудня



– Якщо сьогодні закукарікає півень – чекайте відлиги.



– Яскраві зірки віщують сильні морози.



– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.



– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.



– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.



– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.



– Кішка спить весь день – буде холод.



Що можна робити 15 грудня



1. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.



2. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.



3. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.



Що не можна робити 15 грудня



1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.



2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.



3. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 грудня в народному календарі відзначають день святого пророка Авакума, який є восьмим з дванадцяти апостолів. За давніми переказами, він передбачив падіння Єрусалиму.Іменини сьогодні святкують: Борис, Кирило, Маргарита, Матвій, Сергій, пише 24 канал В Україні цьогоріч 15 грудня відзначають День працівників суду.Народні прикмети на 15 грудня– Якщо сьогодні закукарікає півень – чекайте відлиги.– Яскраві зірки віщують сильні морози.– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.– Кішка спить весь день – буде холод.Що можна робити 15 грудня1. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.2. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.3. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.Що не можна робити 15 грудня1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.3. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

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