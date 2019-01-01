Найбільша партія за рік: українці намагалися вивезти до Польщі рекордну кількість бурштину





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Порушників засікли на кордоні в Люблінському воєводстві.



Їм вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.



Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Польщі затримали двох громадян України, які намагались пронести на територію країни велику партію контрабандного бурштину.Як повідомляє прикордонна служба Польщі , в українців вилучено понад 103 кг "сонячного каменю" вартістю близько 50 тисяч євро, а також 4 тисячі пачок сигарет на 13 тисяч євро.Порушників засікли на кордоні в Люблінському воєводстві.Їм вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік.

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