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Найбільша партія за рік: українці намагалися вивезти до Польщі рекордну кількість бурштину

Найбільша партія за рік: українці намагалися вивезти до Польщі рекордну кількість бурштину
Прикордонники Польщі затримали двох громадян України, які намагались пронести на територію країни велику партію контрабандного бурштину.

Як повідомляє прикордонна служба Польщі, в українців вилучено понад 103 кг "сонячного каменю" вартістю близько 50 тисяч євро, а також 4 тисячі пачок сигарет на 13 тисяч євро.

Порушників засікли на кордоні в Люблінському воєводстві.

Їм вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.

Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік.


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Теги: бурштин, Польща, контрабанда
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