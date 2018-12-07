Сьогодні, 15 грудня, другокласник з Луцька стане рекордсменом України
Сьогодні, 10:38
У луцькій книгарні «Є» сьогодні, 15 грудня, відбудеться фіксація рекорду і вручення диплому Книги рекордів України наймолодшому в Україні (7 років) модератору зустрічей з дитячими письменниками, дитячому волонтеру у літературній діяльності з популяризації прочитаних книг Володимиру Калішу.
Про це повідомила мама майбутнього рекордсмена Наталія Каліш.
Володимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.
Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів.
Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.
На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автора Івана Андрусяка.
Володимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав'ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила мама майбутнього рекордсмена Наталія Каліш.
Володимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.
Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів.
Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.
На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автора Івана Андрусяка.
Володимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав'ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні, 15 грудня, другокласник з Луцька стане рекордсменом України
Сьогодні, 10:38
Найбільша партія за рік: українці намагалися вивезти до Польщі рекордну кількість бурштину
Сьогодні, 09:50
Волинським студентам, які працюють у школі, виплатять допомогу
Сьогодні, 08:26
Лучанку оштрафували за продаж сурогату
Сьогодні, 07:18