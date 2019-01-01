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У Миколаєві біля придорожнього кафе знайшли мертвими далекобійників, ще троє – у лікарні

У Миколаєві біля придорожнього кафе знайшли мертвими далекобійників, ще троє – у лікарні
У Миколаєві 14 грудня біля придорожнього кафе померли двоє далекобійників, ще троє чоловіків потрапили до лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За словами правоохоронців, близько 20-ї години медики повідомили їх, що у мікрорайоні Варварівка по вул. Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник. Оглядом його вантажного автомобіля був виявлений мертвим і його 38-річний напарник. 

Також швидка забрала ще трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років, один із них у тяжкому стані. Усі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей. 

"Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу. Відомості за фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

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Теги: далекобійники, Миколаїв
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