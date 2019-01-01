Новорічні ялинки: лісівники Волині розповіли, де і за скільки купити

Наближаються улюблені – як для малечі, так і для дорослих – різдвяні свята, до яких ми всі розпочинаємо готуватися заздалегідь.З метою забезпечення населення головним атрибутом різдвяних свят волинські лісівники щороку створюють плантації хвойних деревець, де в передноворічний період проводиться їх заготівля.Про це повідомляє прееслужба Волинського ОУЛМГ.У ДП «Маневицьке лісове господарство» плантації різдвяних ялинок займають площу понад 15,5 га. Ці новорічні ялинки висаджені у 2012-2014 роках, їх уже можна рубати до свят.Особливо приємно відзначити, що планова заготівля новорічних ялинок не шкодить довкіллю. Більше того виручені кошти спрямовуються на охорону і розвиток лісів.За придбанням новорічних ялинок закликають звертатися у лісництва держлісгоспу за місцем проживання. Ціна однієї новорічної ялинки висотою до 1 метра цього року коштує 62 грн, від 1 до 2 м – 66 грн, від 2−2,5м – 82 грн, 3-метрова ялинка коштуватиме 162 грн.Також нагадуємо, що на кожному деревці має бути прикріплена спеціальна самоклейна етикетка зі штрих-кодом, що є підтвердженням легальності заготівлі новорічної ялинки та вказує на правомірність її реалізації.Адміністрація ДП «Маневицьке лісове господарство» доводить до відома населення, що за незаконну вирубку хвойних дерев у передноворічний період передбачається адміністративна відповідальність за статтями 65 та 66 Кодексу України про адміністративні правопорушення і накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу – згідно ст. 65, розмір штрафу за кожен факт незаконної рубки становить від 510 до 1020 гривень та за ст. 66 – від 51 до 102 гривень. Окрім цього, нараховується сума збитків за кожне незаконне зрізане дерево. Сума залежить від діаметра пня. Також повідомляємо, що в період з грудня по січень розмір шкоди при незаконній рубці хвойних дерев віком до 41 року обчислюється за таксами, затвердженими Постановою КМУ №665 від 23 липня 2008 року, збільшеною в 3 рази.Для попередження та виявлення правопорушників у лісових масивах лісгоспу проводитимуться рейди за участю лісової охорони.