вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО

На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
На Театральному майдані у Луцьку встановили новорічну інсталяцію.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".

У неділю, 15 грудня, біля новорічної інсталяції – декілька людей. Вони охоче позують біля нової фотозони, яку встановили в центрі Луцька.

Тут - декілька великих ялинкових куль та янголи.

Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані почали прикрашати головні ялинки міста.

Раніше начальниця відділу благоустрою департаменту ЖКГ Ольга Люфт повідомляла, що вздовж вулиці Лесі Українки будуть розташовані 29 фігур ангелів. Там же буде звукове оформлення з колядками і новорічними піснями.

На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інсталяція, Луцьк, Театральний майдан, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автомобіль на швидкості влетів в електроопору
Сьогодні, 14:53
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
Сьогодні, 14:18
Новорічні ялинки: лісівники Волині розповіли, де і за скільки купити
Сьогодні, 13:49
У Миколаєві біля придорожнього кафе знайшли мертвими далекобійників, ще троє – у лікарні
Сьогодні, 12:52
Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО У центрі Луцька встановлюють величезну святкову кулю. ФОТО
15 грудень, 2018, 13:32
У центрі Луцька монтують «вогняну» кулю. ФОТО У центрі Луцька монтують «вогняну» кулю. ФОТО
28 грудень, 2017, 11:46
Луцькому міськрайонному суду – 15: відзначили річницю та професійне свято служителів Феміди. ФОТО Луцькому міськрайонному суду – 15: відзначили річницю та професійне свято служителів Феміди. ФОТО
13 грудень, 20:47
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
12 грудень, 19:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автомобіль на швидкості влетів в електроопору
Сьогодні, 14:53
 0
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
Новорічні ялинки: лісівники Волині розповіли, де і за скільки купити
Сьогодні, 13:49
 0
У Миколаєві біля придорожнього кафе знайшли мертвими далекобійників, ще троє – у лікарні
Сьогодні, 12:52
 0
Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8