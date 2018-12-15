На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання "



У неділю, 15 грудня, біля новорічної інсталяції – декілька людей. Вони охоче позують біля нової фотозони, яку встановили в центрі Луцька.



Тут - декілька великих ялинкових куль та янголи.



Нагадаємо, у Луцьку на Театральному майдані почали прикрашати головні ялинки міста.



Раніше начальниця відділу благоустрою департаменту ЖКГ Ольга Люфт повідомляла, що вздовж вулиці Лесі Українки будуть розташовані 29 фігур ангелів. Там же буде звукове оформлення з колядками і новорічними піснями.







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