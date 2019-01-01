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На Волині автомобіль на швидкості влетів в електроопору

На Волині автомобіль на швидкості влетів в електроопору
У селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль в'їхав в електроопору.

Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в неділю, 15 грудня, близько 14:00.

На вулиці 1 Травня "Ланос" на великій швидкості влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль зазнав механічних ушкоджень. За словами свідків, водій не постраждав.

На місці ДТП працює патрульна поліція.

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Теги: Цумань, Волинь, аварія, Ланос
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