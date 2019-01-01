На Волині автомобіль на швидкості влетів в електроопору
Сьогодні, 14:53
У селищі Цумань Ківерцівського району автомобіль в'їхав в електроопору.
Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в неділю, 15 грудня, близько 14:00.
На вулиці 1 Травня "Ланос" на великій швидкості влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль зазнав механічних ушкоджень. За словами свідків, водій не постраждав.
На місці ДТП працює патрульна поліція.
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Про це повідомляє інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в неділю, 15 грудня, близько 14:00.
На вулиці 1 Травня "Ланос" на великій швидкості влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль зазнав механічних ушкоджень. За словами свідків, водій не постраждав.
На місці ДТП працює патрульна поліція.
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