На Волині автомобіль на швидкості влетів в електроопору





Про це повідомляє інтернет-видання "



Дорожньо-транспортна пригода трапилася в неділю, 15 грудня, близько 14:00.



На вулиці 1 Травня "Ланос" на великій швидкості влетів в електроопору. Внаслідок зіткнення автомобіль зазнав механічних ушкоджень. За словами свідків, водій не постраждав.



На місці ДТП працює патрульна поліція.

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