Прикрив собою побратима: на Донбасі загинув 21-річний нацгвардієць
Сьогодні, 16:52
Український військовий Сергій Михальчук отримав смертельні поранення 14 грудня. Хлопець загинув в результаті ворожого артилерійського обстрілу в суботу, 14 грудня.
Про це повідомила Бригада швидкого реагування Нацгвардії на своїй сторінці у Facebook.
Зазначають, що життя українського військового забрала російська міна.
"Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не зважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима", - наголошується у повідомленні.
Також додають, що за проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила Бригада швидкого реагування Нацгвардії на своїй сторінці у Facebook.
Зазначають, що життя українського військового забрала російська міна.
"Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не зважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима", - наголошується у повідомленні.
Також додають, що за проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Прикрив собою побратима: на Донбасі загинув 21-річний нацгвардієць
Сьогодні, 16:52
У Луцьку посиденьками відзначили Міжнародний день чаю
Сьогодні, 16:32
На Волині автомобіль на швидкості влетів в електроопору
Сьогодні, 14:53
На Театральному майдані встановили новорічну інсталяцію. ФОТО
Сьогодні, 14:18