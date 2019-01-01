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Прикрив собою побратима: на Донбасі загинув 21-річний нацгвардієць

Прикрив собою побратима: на Донбасі загинув 21-річний нацгвардієць
Український військовий Сергій Михальчук отримав смертельні поранення 14 грудня. Хлопець загинув в результаті ворожого артилерійського обстрілу в суботу, 14 грудня.

Про це повідомила Бригада швидкого реагування Нацгвардії на своїй сторінці у Facebook.

Зазначають, що життя українського військового забрала російська міна.

"Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не зважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима", - наголошується у повідомленні.

Також додають, що за проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.


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Теги: Сергій Михальчук, війна, загибель, Донбас
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