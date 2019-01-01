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Вчений назвав глобальною загрозою обміління Шацьких озер

Вчений назвав глобальною загрозою обміління Шацьких озер
Глобальне потепління вже проявило себе в Україні – Полісся та північні регіони країни за кількістю опадів перетворюються на степову зону, таку як Херсонщина.

Про незворотні наслідки зміни клімату в Україні попередив еколог Олександр Соколенко в ефірі ObozTV, пишуть "Волинські новини".

Коментуючи різке обміління озера Світязь на Волині, еколог нагадав про те, що вода потроху йде навіть з колодязів.

«А то, що у людей немає води в колодязях?! Що ця ситуація характерна для всього Полісся? У тому числі для Київщини і навіть міста Києва. Пов’язано це зі зміною клімату», – зазначив Соколенко.

Він нагадав, що в поточному 2019 році у Києві всі місяці, за винятком травня, були дефіцитними за кількістю опадів.

«Така тенденція спостерігається щороку. Наше Полісся і північ України сьогодні перетворюються за кількістю опадів на степову зону, таку як Херсонщина», – наголосив експерт.

«Все це сприяє скороченню водних запасів. Рівні ґрунтових вод падають, річки та озера міліють. Про це знають практично всі люди, що мешкають на Поліссі. Це глобальна проблема. А якісь локальні умови тільки погіршують стан, зокрема і Шацьких озер», – констатував Соколенко.

Вчені розцінюють зміну клімату як загрозу для існування людської цивілізації. Станом на жовтень 2019 року середня світова температура вже була на 1,1 градуса вищою, аніж в доіндустріальну епоху наприкінці 18 століття. Експерти застерігають, що глобальне потепління призведе до збільшення числа природних катаклізмів і посилення інтенсивності стихійних лих – від повеней до посухи.

Зараз на сайті президента України розміщена петиція із закликом врятувати знамените озеро Світязь, яке висихає рекордними темпами.

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Теги: обміління, Святзь, Волинь, еколог
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