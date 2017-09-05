Тисячі маленьких волинян отримають новорічні подарунки від народного депутата





А які ж свята без улюблених цукерок, печива чи шоколаду? Традиційно під Новий рік та Різдво благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” дарує дітям подарунки, повідомляють на



Цього року солодощі з добре впізнаваною емблемою фонду отримають понад 21 тисяча юних волинян: діти-сироти, вихованці дитсадків та учні початкових класів усіх шкіл Ковеля, Ковельського, Старовижівського, Ратнівського та Шацького районів області.



Новорічні подарунки від народного депутата України Степана Івахіва починають формувати заздалегідь. Ще в жовтні благодійний фонд “Патріоти Волині” провів своєрідний тендер серед постачальників усіляких солодощів.



"Аби оцінити смакові якості цукерок, самі ж їх і пробуємо - несподівано пригадує директор благодійного фонду Павло Самолюк. - Особливо цінна думка тих, у кого в родині є малі діти: смакам дітвори можна довіряти напевно. Малеча любить шоколадні та желейні цукерки, карамельки, льодяники, печиво та інші смаколики — і всі вони представлені в нашому подарунковому меню. Самі розробляємо і дизайн коробки, в яку потім фасують відібрану продукцію. Всі солодощі на момент розфасовки мають бути свіжими. І це - обов'язкова умова для постачальників. А вже сформовані подарунки замовляємо в грудні, напередодні зимових свят".



Цього року виконавцем відповідального замовлення благодійного фонду “Патріоти Волині” стали волинські підприємці. Менеджер Олександр Грицюк веде нас у цех, де фасують солодощі.







Приміщення тепле, гарно освітлене. Дівчата працюють в одноразових рукавичках, швидко і з натхненням:



"Ми дуже відповідально поставилися до такого замовлення, - каже підприємниця Ірина Фалько. - Асортимент представленої тут продукції дуже різноманітний. Самі бачите: усі цукерки свіжі, мають яскраві та привабливі обгортки. Вся ця солодка продукція вироблена в Україні. Сподіваємось, діткам смакуватиме і вони будуть задоволені".



За два тижні у цьому цеху розфасували більш як 21 тисячу солодких подарунків під егідою благодійного фонду “Патріоти Волині” для волинської малечі.







"Цим ми займаємось не перший рік, - розповів підприємець Олександр Грицюк. - Нашими замовниками є школи, дошкільні заклади, організації та установи області. Минулого року частково ми вже виконували замовлення благодійного фонду “Патріоти Волині”: зробили це якісно і в досить стислі терміни. Цього року вони звернулися до нас завчасно, ще в листопаді. Ми запропонували на вибір декілька видів подарунків: різні за вагою та складом цукерок. За тиждень узгодили замовлення, визначилися з дизайном коробки, який нам представив фонд. А вже після того приступили до фасування солодощів".



Після розфасовки солодощів вже готові подарунки ще раз перевірили представники фонду. Далі справа за малим: вчасно доставити увесь цей святковий вантаж головним замовникам — дітям.







"Для цього ми організували централізовану доставку подарунків зі складу до наших замовників — шкіл та дошкільних установ Ковеля, всіх районів та об’єднаних територіальних громад виборчого округу Степана Івахіва, - підсумовує директор благодійного фонду Павло Самолюк. - А вже за кілька днів, на свято Миколая ми самі приїдемо до дітей, аби привітати їх з довгоочікуваними зимовими святами. Сподіваємось, наші подарунки підсолодять малечі присмак Нового року та Різдва, додадуть їм радості та святкових емоцій".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наближається очікувана всіма дітьми пора різдвяно-новорічних свят: в повітрі уже витає атмосфера казки, оповита чарами, приємними несподіванками, запахом ялинки і мандаринів.А які ж свята без улюблених цукерок, печива чи шоколаду? Традиційно під Новий рік та Різдво благодійний фонд“Патріоти Волині” дарує дітям подарунки, повідомляють на сайті фонду Цього року солодощі з добре впізнаваною емблемою фонду отримають понад 21 тисяча юних волинян: діти-сироти, вихованці дитсадків та учні початкових класів усіх шкіл Ковеля, Ковельського, Старовижівського, Ратнівського та Шацького районів області.Новорічні подарунки від народного депутата України Степана Івахіва починають формувати заздалегідь. Ще в жовтні благодійний фонд “Патріоти Волині” провів своєрідний тендер серед постачальників усіляких солодощів."Аби оцінити смакові якості цукерок, самі ж їх і пробуємо - несподівано пригадує директор благодійного фонду. - Особливо цінна думка тих, у кого в родині є малі діти: смакам дітвори можна довіряти напевно. Малеча любить шоколадні та желейні цукерки, карамельки, льодяники, печиво та інші смаколики — і всі вони представлені в нашому подарунковому меню. Самі розробляємо і дизайн коробки, в яку потім фасують відібрану продукцію. Всі солодощі на момент розфасовки мають бути свіжими. І це - обов'язкова умова для постачальників. А вже сформовані подарунки замовляємо в грудні, напередодні зимових свят".Цього року виконавцем відповідального замовлення благодійного фонду “Патріоти Волині” стали волинські підприємці. Менеджерведе нас у цех, де фасують солодощі.Приміщення тепле, гарно освітлене. Дівчата працюють в одноразових рукавичках, швидко і з натхненням:"Ми дуже відповідально поставилися до такого замовлення, - каже підприємниця. - Асортимент представленої тут продукції дуже різноманітний. Самі бачите: усі цукерки свіжі, мають яскраві та привабливі обгортки. Вся ця солодка продукція вироблена в Україні. Сподіваємось, діткам смакуватиме і вони будуть задоволені".За два тижні у цьому цеху розфасували більш як 21 тисячу солодких подарунків під егідою благодійного фонду “Патріоти Волині” для волинської малечі."Цим ми займаємось не перший рік, - розповів підприємець Олександр Грицюк. - Нашими замовниками є школи, дошкільні заклади, організації та установи області. Минулого року частково ми вже виконували замовлення благодійного фонду “Патріоти Волині”: зробили це якісно і в досить стислі терміни. Цього року вони звернулися до нас завчасно, ще в листопаді. Ми запропонували на вибір декілька видів подарунків: різні за вагою та складом цукерок. За тиждень узгодили замовлення, визначилися з дизайном коробки, який нам представив фонд. А вже після того приступили до фасування солодощів".Після розфасовки солодощів вже готові подарунки ще раз перевірили представники фонду. Далі справа за малим: вчасно доставити увесь цей святковий вантаж головним замовникам — дітям."Для цього ми організували централізовану доставку подарунків зі складу до наших замовників — шкіл та дошкільних установ Ковеля, всіх районів та об’єднаних територіальних громад виборчого округу Степана Івахіва, - підсумовує директор благодійного фонду Павло Самолюк. - А вже за кілька днів, на свято Миколая ми самі приїдемо до дітей, аби привітати їх з довгоочікуваними зимовими святами. Сподіваємось, наші подарунки підсолодять малечі присмак Нового року та Різдва, додадуть їм радості та святкових емоцій".

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