Стало відомо, що очікувати від гривні на початку 2020-го року





Таку заяву зробив Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономіки. Про це повідомляє



До ризиків прискорення інфляції Мінекономіки відносить:



-можливе послаблення гривні;



-вплив сезонності на продовольчому ринку;



-зростання витрат виробництва (через зростання оплати праці та тарифів на електроенергію) і їх прискорене перенесення на споживчі ціни;



-відсутність транзиту газу через територію України (позначиться на обмінному курсі гривні) та відновлення трендів зростання цін на енергоносії на світовому ринку.



«Упродовж I кварталу 2020 року формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні», – відзначає Департамент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку 2020 року очікується тимчасове послаблення гривні і пов’язане з цим прискорення рівня інфляції.Таку заяву зробив Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономіки. Про це повідомляє Економічна правда До ризиків прискорення інфляції Мінекономіки відносить:-можливе послаблення гривні;-вплив сезонності на продовольчому ринку;-зростання витрат виробництва (через зростання оплати праці та тарифів на електроенергію) і їх прискорене перенесення на споживчі ціни;-відсутність транзиту газу через територію України (позначиться на обмінному курсі гривні) та відновлення трендів зростання цін на енергоносії на світовому ринку.«Упродовж I кварталу 2020 року формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні», – відзначає Департамент.

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