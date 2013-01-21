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Стало відомо, що очікувати від гривні на початку 2020-го року

Стало відомо, що очікувати від гривні на початку 2020-го року
На початку 2020 року очікується тимчасове послаблення гривні і пов’язане з цим прискорення рівня інфляції.

Таку заяву зробив Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономіки. Про це повідомляє Економічна правда.

До ризиків прискорення інфляції Мінекономіки відносить:

-можливе послаблення гривні;

-вплив сезонності на продовольчому ринку;

-зростання витрат виробництва (через зростання оплати праці та тарифів на електроенергію) і їх прискорене перенесення на споживчі ціни;

-відсутність транзиту газу через територію України (позначиться на обмінному курсі гривні) та відновлення трендів зростання цін на енергоносії на світовому ринку.

«Упродовж I кварталу 2020 року формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні», – відзначає Департамент.

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Теги: гривня, інфляція
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