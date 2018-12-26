Судили волинського студента, який вкрав з магазину алкоголь





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, -пише



У судовому засіданні волинянин свою вину визнав та попросив суворо не карати.



Представник потерпілої сторони, своєю чергою, зауважив, що майнова шкода не була відшкодована.



У результаті суд ухвалив визнати волинянина винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України Крадіжка) та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1360 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще влітку цього року уродженець Володимира-Волинського, студент, який у столиці працював офіціантом, викрав із магазину «Рукавичка» в рідному місті горілку «Зубровка» та «Фінляндія». Цим спричинив шкоду на суму 280 гривень.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області, -пише ІА Конкурент У судовому засіданні волинянин свою вину визнав та попросив суворо не карати.Представник потерпілої сторони, своєю чергою, зауважив, що майнова шкода не була відшкодована.У результаті суд ухвалив визнати волинянина винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України Крадіжка) та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1360 гривень.

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