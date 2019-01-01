У Луцьку штрафували продавців сигарет
Сьогодні, 22:22
Департамент луцької муніципальної варти провів рейд по торгових точках продажу алкоголю та тютюну.
Про це пишуть на сторінці вартівців у фейсбуці.
Як пишуть на сторінці, вимоги частини 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами» стосуються не лише заборони продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території міста у заборонений час, але й заборони продажу тютюнових виробів у пакуванні, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар).
Інспекторами відділу протидії стихійній торгівлі департаменту було проведено рейд та зафіксовано продаж тютюнових виробів поштучно.
Правопорушення зафіксовані та складено протоколи за адміністративне правопорушення у закладі по вулиці Конякіна, 14 на зупинці громадського транспорту та на проспекті Перемоги на зупинці громадського транспорту поблизу ЗОШ № 5.
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Про це пишуть на сторінці вартівців у фейсбуці.
Як пишуть на сторінці, вимоги частини 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами» стосуються не лише заборони продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території міста у заборонений час, але й заборони продажу тютюнових виробів у пакуванні, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар).
Інспекторами відділу протидії стихійній торгівлі департаменту було проведено рейд та зафіксовано продаж тютюнових виробів поштучно.
Правопорушення зафіксовані та складено протоколи за адміністративне правопорушення у закладі по вулиці Конякіна, 14 на зупинці громадського транспорту та на проспекті Перемоги на зупинці громадського транспорту поблизу ЗОШ № 5.
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