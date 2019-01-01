«Старий Луцьк» вдруге не переміг франківську «Говерлу»





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На старті матчу проблеми нашій команді створював габаритний Орленко. В лучан відповідав Швагринський. Господарі вели у рахунку, левову частину набраних очок здобувши з лінії штрафних. Наші хлопці відставали на 6 очок, але «трьохи» влучили Швагранський і Федчук, відновивши паритет у рахунку. Капітан лучан провів просто феноменальну кінцівку, влучивши ще три дальніх кидки. Перша чверть закінчилася за переваги гостей 21-28.



Другу десятихвилинку краще провели підопічні Павла Піскарьова. При цьому, судді продовжували роздавати нашій команді фоли наліво і направо: третій фол почергово здобули Федчук, Гуцалюк та Коцько. Господарі зусиллями Орленка і Калашнікова скоротили відставання, а Кошовець зрівняв рахунок 39-39. Швагринський реалізував штрафні кидки, а Калашніков відповів дальнім. 4 очки в одній атаці своїй команді приніс Соловйов. Остаточний рахунок чверті влучними штрафними встановив Гуцалюк 48-45.



Після великої перерви команди часто помилялися і мало влучали. Тим не менш, згодом суперники заграли активніше. Франківчани збільшили перевагу до 11 очок. Володимир Журжій взяв тайм-аут. Третій фол отримав Швагринський, а Коцько – четвертий. У відриві двічі влучив Коцько. Тепер вже тайм-аут взяв Павло Піскарьов. Дальній кидок відразу ж влучив Калашніков. Відповів «трьохою» і наш капітан Федчук: 66-59 перед останньою чвертю.



В останній чверті наша команда була близька до успіху. Лучани відіграли відставання і мали можливість вирвати перемогу, але досвідчений Калашніков підкараулив втрату м’яча та забив із сиреною, вирвавши для своєї команди перемогу 90-88. В нашій команді відзначаємо Едуарда Федчука та його 23 очка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. БК «Старий Луцьк» у виїзному матчі поступився «Говерлі».Про це пише Район.in.uaНа старті матчу проблеми нашій команді створював габаритний. В лучан відповідав. Господарі вели у рахунку, левову частину набраних очок здобувши з лінії штрафних. Наші хлопці відставали на 6 очок, але «трьохи» влучили Швагранський і Федчук, відновивши паритет у рахунку. Капітан лучан провів просто феноменальну кінцівку, влучивши ще три дальніх кидки. Перша чверть закінчилася за переваги гостей 21-28.Другу десятихвилинку краще провели підопічні. При цьому, судді продовжували роздавати нашій команді фоли наліво і направо: третій фол почергово здобулита. Господарі зусиллямискоротили відставання, азрівняв рахунок 39-39.реалізував штрафні кидки, авідповів дальнім. 4 очки в одній атаці своїй команді приніс. Остаточний рахунок чверті влучними штрафними встановив Гуцалюк 48-45.Після великої перерви команди часто помилялися і мало влучали. Тим не менш, згодом суперники заграли активніше. Франківчани збільшили перевагу до 11 очок.взяв тайм-аут. Третій фол отримав Швагринський, а Коцько – четвертий. У відриві двічі влучив Коцько. Тепер вже тайм-аут взяв Павло Піскарьов. Дальній кидок відразу ж влучив Калашніков. Відповів «трьохою» і наш капітан Федчук: 66-59 перед останньою чвертю.В останній чверті наша команда була близька до успіху. Лучани відіграли відставання і мали можливість вирвати перемогу, але досвідчений Калашніков підкараулив втрату м’яча та забив із сиреною, вирвавши для своєї команди перемогу 90-88. В нашій команді відзначаємо Едуарда Федчука та його 23 очка.

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