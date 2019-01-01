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На Волині підвищили зарплати та зменшили кількість безробітних

На Волині підвищили зарплати та зменшили кількість безробітних
Порівняно з 2018 роком, середньомісячна заробітна плата лучанина зросла більше ніж на 18 %.

Про це йдеться у статистичних даних Головного управління статистики у Волинській області, - пише ВолиньOnline.

Так, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у липні–вересні 2019 р. становила 8955 грн, що на 18,9 % більше, ніж у відповідному періоді 2018 р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 жовтня 2019 р. становила 9,6 млн.грн.

До слова, кількість безробітних лучан зменшилася. На кінець вересня зареєстрували 1,8 тис. безробітних, що на 2,1% менше, ніж рік тому.

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Теги: зарплата, статистика, гроші
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