На Волині підвищили зарплати та зменшили кількість безробітних
Сьогодні, 01:03
Порівняно з 2018 роком, середньомісячна заробітна плата лучанина зросла більше ніж на 18 %.
Про це йдеться у статистичних даних Головного управління статистики у Волинській області, - пише ВолиньOnline.
Так, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у липні–вересні 2019 р. становила 8955 грн, що на 18,9 % більше, ніж у відповідному періоді 2018 р.
Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 жовтня 2019 р. становила 9,6 млн.грн.
До слова, кількість безробітних лучан зменшилася. На кінець вересня зареєстрували 1,8 тис. безробітних, що на 2,1% менше, ніж рік тому.
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Про це йдеться у статистичних даних Головного управління статистики у Волинській області, - пише ВолиньOnline.
Так, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у липні–вересні 2019 р. становила 8955 грн, що на 18,9 % більше, ніж у відповідному періоді 2018 р.
Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 жовтня 2019 р. становила 9,6 млн.грн.
До слова, кількість безробітних лучан зменшилася. На кінець вересня зареєстрували 1,8 тис. безробітних, що на 2,1% менше, ніж рік тому.
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