На Волині підвищили зарплати та зменшили кількість безробітних





Про це йдеться у статистичних даних Головного управління статистики у Волинській області, -



Так, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у липні–вересні 2019 р. становила 8955 грн, що на 18,9 % більше, ніж у відповідному періоді 2018 р.



Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 жовтня 2019 р. становила 9,6 млн.грн.



До слова, кількість безробітних лучан зменшилася. На кінець вересня зареєстрували 1,8 тис. безробітних, що на 2,1% менше, ніж рік тому.

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