Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу





Про це



Соціальний педагог пані Ящук нагадала про ключові поняття, види булінгу, розповіла про проведену у школі роботу та заплановані заходи щодо протидії явища.



Психолог пані Долінко проаналізувала проведене напередодні анкетування з учнями, батьками та вчителями стосовно взаємодії усіх сторін, виокремила позитивні сторони і прогалини у співробітництві та взаємодії вчителя, учня та батьків.



Заступник з виховної роботи підготувала ігри та вправи, які ефективно використовувати із учнями для протидії булінгу та вирішення конфліктів.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. провели нараду-тренінг для вчителів на тему «Булінг та конфлікти в освітньому середовищі».Про це пишуть на сторінці школи у фейсбуці.Соціальний педагогнагадала про ключові поняття, види булінгу, розповіла про проведену у школі роботу та заплановані заходи щодо протидії явища.Психологпроаналізувала проведене напередодні анкетування з учнями, батьками та вчителями стосовно взаємодії усіх сторін, виокремила позитивні сторони і прогалини у співробітництві та взаємодії вчителя, учня та батьків.Заступник з виховної роботи підготувала ігри та вправи, які ефективно використовувати із учнями для протидії булінгу та вирішення конфліктів.

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