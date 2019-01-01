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Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу

Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу
У Турійській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. провели нараду-тренінг для вчителів на тему «Булінг та конфлікти в освітньому середовищі».

Про це пишуть на сторінці школи у фейсбуці.

Соціальний педагог пані Ящук нагадала про ключові поняття, види булінгу, розповіла про проведену у школі роботу та заплановані заходи щодо протидії явища.

Психолог пані Долінко проаналізувала проведене напередодні анкетування з учнями, батьками та вчителями стосовно взаємодії усіх сторін, виокремила позитивні сторони і прогалини у співробітництві та взаємодії вчителя, учня та батьків.

Заступник з виховної роботи підготувала ігри та вправи, які ефективно використовувати із учнями для протидії булінгу та вирішення конфліктів.

Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу

Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу

Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу

Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу


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Теги: вчителі, булінг, діти
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