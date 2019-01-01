Волинських педагогів вчили протистояти конфліктам та булінгу
Сьогодні, 03:04
У Турійській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. провели нараду-тренінг для вчителів на тему «Булінг та конфлікти в освітньому середовищі».
Про це пишуть на сторінці школи у фейсбуці.
Соціальний педагог пані Ящук нагадала про ключові поняття, види булінгу, розповіла про проведену у школі роботу та заплановані заходи щодо протидії явища.
Психолог пані Долінко проаналізувала проведене напередодні анкетування з учнями, батьками та вчителями стосовно взаємодії усіх сторін, виокремила позитивні сторони і прогалини у співробітництві та взаємодії вчителя, учня та батьків.
Заступник з виховної роботи підготувала ігри та вправи, які ефективно використовувати із учнями для протидії булінгу та вирішення конфліктів.
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Про це пишуть на сторінці школи у фейсбуці.
Соціальний педагог пані Ящук нагадала про ключові поняття, види булінгу, розповіла про проведену у школі роботу та заплановані заходи щодо протидії явища.
Психолог пані Долінко проаналізувала проведене напередодні анкетування з учнями, батьками та вчителями стосовно взаємодії усіх сторін, виокремила позитивні сторони і прогалини у співробітництві та взаємодії вчителя, учня та батьків.
Заступник з виховної роботи підготувала ігри та вправи, які ефективно використовувати із учнями для протидії булінгу та вирішення конфліктів.
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