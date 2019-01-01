Як виглядали пороми на Волині. РЕТРОФОТО





Світлину порому



«Приклад плавзасобу, який використовувався місцевими жителями для перевезення вантажів, майна тощо, в минулому столітті.



На задньому плані - городище ХІІ-ХІІІ ст., літописне місто Угровськ, адмністративний центр забузьких земель часів короля Данила Галицького», - вказують в описі до світлини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як виглядав пором через річку Західний Буг поблизу села Воля Угрузька (нині - Новоугрузьке) Любомльського повіту у 1930-роках показали у соцмережі.Світлину порому оприлюднили Хроніки Любарта.«Приклад плавзасобу, який використовувався місцевими жителями для перевезення вантажів, майна тощо, в минулому столітті.На задньому плані - городище ХІІ-ХІІІ ст., літописне місто Угровськ, адмністративний центр забузьких земель часів короля Данила Галицького», - вказують в описі до світлини.

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