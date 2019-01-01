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Показали, як виглядали пороми на Волині. РЕТРОФОТО

Показали, як виглядали пороми на Волині. РЕТРОФОТО
Як виглядав пором через річку Західний Буг поблизу села Воля Угрузька (нині - Новоугрузьке) Любомльського повіту у 1930-роках показали у соцмережі.

Світлину порому оприлюднили Хроніки Любарта.

«Приклад плавзасобу, який використовувався місцевими жителями для перевезення вантажів, майна тощо, в минулому столітті.

На задньому плані - городище ХІІ-ХІІІ ст., літописне місто Угровськ, адмністративний центр забузьких земель часів короля Данила Галицького», - вказують в описі до світлини.

Показали, як виглядали пороми на Волині. РЕТРОФОТО

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Теги: пором, волинь, любомль
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