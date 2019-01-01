Володимир-Волинська школа святкувала 80-річний ювілей





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З нагоди цієї вагомої події святкова шкільна зала зібрала педагогів, випускників, учнівську молодь, ветеранів педагогічної праці та чимало інших почесних гостей.



Привітати колектив закладу із поважним ювілеєм прийшли перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, керуюча справами Ірина Ліщук і начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради Вячеслав Петрук.



Розпочали із перегляду відеофільму про історію навчального закладу. Згадували усіх тих, хто творив шкільну родину – директорів, педагогів, талановитих випускників, адже за 80 років з її стін вийшло багато відомих та знаних людей краю.



За сумлінну працю, високий професійний рівень, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди свята – ювілею Володимир – Волинської загальноосвітньої школи №1 Подяками міського голови відзначено:



– Гоц Катерину Вікторівну – заступника директора з навчально-виховної роботи;



– Кардаша Петра Васильовича – вчителя трудового навчання;



– Католик Людмилу Леонідівну – вчителя музичного мистецтва;



– Кузьмича Андрія Миколайовича – вчителя фізичної культури;



– Майоренко Ольгу Семенівну – вчителя початкових класів.



Подяками голови обласної ради нагороджено Ларису Володимирівну Пасальську та Василя Леонідовича Горбача.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЗОШ №1 Володимира-Волинського відзначила свій 80-річний ювілей.Про це повідомляють на сайті Володимра-Волинського.З нагоди цієї вагомої події святкова шкільна зала зібрала педагогів, випускників, учнівську молодь, ветеранів педагогічної праці та чимало інших почесних гостей.Привітати колектив закладу із поважним ювілеєм прийшли перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, керуюча справами Ірина Ліщук і начальник управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради Вячеслав Петрук.Розпочали із перегляду відеофільму про історію навчального закладу. Згадували усіх тих, хто творив шкільну родину – директорів, педагогів, талановитих випускників, адже за 80 років з її стін вийшло багато відомих та знаних людей краю.За сумлінну працю, високий професійний рівень, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди свята – ювілею Володимир – Волинської загальноосвітньої школи №1 Подяками міського голови відзначено:– Гоц Катерину Вікторівну – заступника директора з навчально-виховної роботи;– Кардаша Петра Васильовича – вчителя трудового навчання;– Католик Людмилу Леонідівну – вчителя музичного мистецтва;– Кузьмича Андрія Миколайовича – вчителя фізичної культури;– Майоренко Ольгу Семенівну – вчителя початкових класів.Подяками голови обласної ради нагороджено Ларису Володимирівну Пасальську та Василя Леонідовича Горбача.

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