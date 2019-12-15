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У Михайлівському соборі чоловік навмисно розбив ікону

У Михайлівському соборі чоловік навмисно розбив ікону
Відвідувачів Михайлівського собору в Києві налякав чоловік, який навмисно розбив там ікону.

Про це пишуть ФАКТИ.

У неділю, 15 листопада, невідомий у Михайлівському соборі розбив ікону.

Як повідомила очевидець події Анастасія Островська, чоловік зробив це навмисне.

– Просто підняв і кинув на підлогу, – додала вона.

Дівчина додала, що дуже злякалася через дії хулігана.

Під постом із фотографіями люди залишили декілька гнівливих коментарів:

“Я такого ще не бачив… І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?”, “Гріх взяв на душу, дурень!”, “Людей з психозами часто тягне до церкв”.

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Теги: церква, ікона, вандалізм
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