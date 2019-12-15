У Михайлівському соборі чоловік навмисно розбив ікону
Сьогодні, 08:08
Відвідувачів Михайлівського собору в Києві налякав чоловік, який навмисно розбив там ікону.
Про це пишуть ФАКТИ.
У неділю, 15 листопада, невідомий у Михайлівському соборі розбив ікону.
Як повідомила очевидець події Анастасія Островська, чоловік зробив це навмисне.
– Просто підняв і кинув на підлогу, – додала вона.
Дівчина додала, що дуже злякалася через дії хулігана.
Під постом із фотографіями люди залишили декілька гнівливих коментарів:
“Я такого ще не бачив… І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?”, “Гріх взяв на душу, дурень!”, “Людей з психозами часто тягне до церкв”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть ФАКТИ.
У неділю, 15 листопада, невідомий у Михайлівському соборі розбив ікону.
Як повідомила очевидець події Анастасія Островська, чоловік зробив це навмисне.
– Просто підняв і кинув на підлогу, – додала вона.
Дівчина додала, що дуже злякалася через дії хулігана.
Під постом із фотографіями люди залишили декілька гнівливих коментарів:
“Я такого ще не бачив… І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?”, “Гріх взяв на душу, дурень!”, “Людей з психозами часто тягне до церкв”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Михайлівському соборі чоловік навмисно розбив ікону
Сьогодні, 08:08
Володимир-Волинська школа святкувала 80-річний ювілей
Сьогодні, 07:14
Як виглядали пороми на Волині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:13
Як вибрати корисний хліб: поради дієтолога
Сьогодні, 04:03