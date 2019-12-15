У Михайлівському соборі чоловік навмисно розбив ікону





Про це пишуть



У неділю, 15 листопада, невідомий у Михайлівському соборі розбив ікону.



Як повідомила очевидець події Анастасія Островська, чоловік зробив це навмисне.



– Просто підняв і кинув на підлогу, – додала вона.



Дівчина додала, що дуже злякалася через дії хулігана.



Під постом із фотографіями люди залишили декілька гнівливих коментарів:



“Я такого ще не бачив… І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?”, “Гріх взяв на душу, дурень!”, “Людей з психозами часто тягне до церкв”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відвідувачів Михайлівського собору в Києві налякав чоловік, який навмисно розбив там ікону.Про це пишуть ФАКТИ У неділю, 15 листопада, невідомий у Михайлівському соборі розбив ікону.Як повідомила очевидець події Анастасія Островська, чоловік зробив це навмисне.– Просто підняв і кинув на підлогу, – додала вона.Дівчина додала, що дуже злякалася через дії хулігана.Під постом із фотографіями люди залишили декілька гнівливих коментарів:“Я такого ще не бачив… І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?”, “Гріх взяв на душу, дурень!”, “Людей з психозами часто тягне до церкв”.

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