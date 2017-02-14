У Гірку Полонку та Липини знову їздитимуть маршрутки
Сьогодні, 08:49
Приміський маршрут №236 «Гірка Полонка–Липини» знову курсуватиме.
Про це повідомляє ідділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
З вівторка, 17 грудня 2019 року, на виконання доручення голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».
Із проханням допомогти із транспортним сполученням між селами Гірка Полонка та Луцьк до голови ОДА Юрія Погуляйка звернувся голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев та заступник Гіркополонківського сільського голови Андрій Мороз через транспортний колапс, що виник в обласному центрі Волині у зв’язку із веденням електронного квитка у громадському транспорті.
Зокрема, через відмову встановлювати на своїх маршрутах валідатори Луцька міська рада розірвала договори із частиною перевізників. У цьому числі були маршрут №19, який сполучав Гірку Полонку із Луцьком, та № 9, що сполучав Луцьк та с.Липини.
До слова, маршрут №19 забезпечував 90 % перевезень пасажирів між Луцьком та Гіркою Полонкою, багато жителів якої працюють саме в обласному центрі.
Відтак, голова ОДА Юрій Погуляйком прийняв рішення про поновлення маршруту №236 «Гірка Полонка – Липини», що курсуватиме кожні 10-15 хв. Здійснюватиме перевезення на приміському маршруті - Луцьке АТП 10701.
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Про це повідомляє ідділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
З вівторка, 17 грудня 2019 року, на виконання доручення голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка відновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».
Із проханням допомогти із транспортним сполученням між селами Гірка Полонка та Луцьк до голови ОДА Юрія Погуляйка звернувся голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев та заступник Гіркополонківського сільського голови Андрій Мороз через транспортний колапс, що виник в обласному центрі Волині у зв’язку із веденням електронного квитка у громадському транспорті.
Зокрема, через відмову встановлювати на своїх маршрутах валідатори Луцька міська рада розірвала договори із частиною перевізників. У цьому числі були маршрут №19, який сполучав Гірку Полонку із Луцьком, та № 9, що сполучав Луцьк та с.Липини.
До слова, маршрут №19 забезпечував 90 % перевезень пасажирів між Луцьком та Гіркою Полонкою, багато жителів якої працюють саме в обласному центрі.
Відтак, голова ОДА Юрій Погуляйком прийняв рішення про поновлення маршруту №236 «Гірка Полонка – Липини», що курсуватиме кожні 10-15 хв. Здійснюватиме перевезення на приміському маршруті - Луцьке АТП 10701.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Що Ви робите???
Ви лучан за ідеотів тримаєте?
Прості люди не можуть до роботи доїхати через те, щоб таксосервіс був далі в шоколаді?
В Луцьку порядок колись буде?
ЖАХ!!!