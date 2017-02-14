У Гірку Полонку та Липини знову їздитимуть маршрутки

Приміський маршрут №236 «Гірка Полонка–Липини» знову курсуватиме.Про це повідомляє ідділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.З вівторка, 17 грудня 2019 року, на виконання доручення голови облдержадміністраціївідновлюють автобусне сполучення №236, що курсуватиме за маршрутом «Гірка Полонка – Липини».Із проханням допомогти із транспортним сполученням між селами Гірка Полонка та Луцьк до голови ОДА Юрія Погуляйка звернувся голова Луцької райдержадміністраціїта заступник Гіркополонківського сільського головичерез транспортний колапс, що виник в обласному центрі Волині у зв’язку із веденням електронного квитка у громадському транспорті.Зокрема, через відмову встановлювати на своїх маршрутах валідатори Луцька міська рада розірвала договори із частиною перевізників. У цьому числі були маршрут №19, який сполучав Гірку Полонку із Луцьком, та № 9, що сполучав Луцьк та с.Липини.До слова, маршрут №19 забезпечував 90 % перевезень пасажирів між Луцьком та Гіркою Полонкою, багато жителів якої працюють саме в обласному центрі.Відтак, голова ОДА Юрій Погуляйком прийняв рішення про поновлення маршруту №236 «Гірка Полонка – Липини», що курсуватиме кожні 10-15 хв. Здійснюватиме перевезення на приміському маршруті - Луцьке АТП 10701.